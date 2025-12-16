21家茶職人品牌齊聚「高山茶都 • 嘉義」 一次購足嘉義嚴選茶好物

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2025年「高山茶都．嘉義」12月13日至21日在嘉義縣中埔穀倉農創園區盛大登場，以「一杯茶，走入一座山」為主題，透過策展空間與多元茶文化體驗，打造兼具文化深度與產業動能的交流平臺。

活動重點之一的「旅之所」匯聚品牌好茶、職人茶具、茶風味飲食，完整呈現嘉義茶文化的多元樣貌。今年共有21家優質品牌進駐，內容涵蓋棉麻服飾、柴燒陶藝茶具、茶道古物、環境友善手作設計及嘉義在地茶葉品牌。

活動期間可參加互動抽獎活動，民眾前往1號服務台填寫活動問卷即可參加抽獎，獎品由現場攤商提供，包含精選茶葉、茶杯、茶點等多樣好禮，讓民眾體驗茶文化之餘，也能把屬於「高山茶都．嘉義」的茶香記憶帶回家。

園區每日開放時間為上午10點至下午6點，民眾可在展銷館中近距離與茶農、職人交流，期望透過策展方式，讓茶葉連結自然、人文與旅遊，推動嘉義茶產業持續向前。邀請全國民眾來嘉義旅行，以一杯茶為起點，品味山城風景，感受屬於高山茶都的溫度。

圖：2025年「高山茶都．嘉義」12月13日至21日在嘉義縣中埔穀倉農創園區盛大登場，以「一杯茶，走入一座山」為主題，透過策展空間與多元茶文化體驗，打造兼具文化深度與產業動能的交流平臺，歡迎民眾選購。（記者吳瑞興攝）