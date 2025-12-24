21年首次！新北消防站上世界的舞台 緊急應變學院獲國際認證

記者莊淇鈞／新北報導

新北市消防局獲國際認證「世界級訓練中心」，局長陳崇岳獻獎予市長侯友宜。（圖／新北消防提供）

新北市政府消防局站上世界舞台，再創國際佳績。所屬緊急應變指揮學院（ERCA）於美國 ETC Simulation 主辦之「第21屆 ADMS 全球使用者大會」中，獲主辦單位特別認證為「世界級訓練中心（World-Class Training Center）」，並受邀與來自歐、美、亞共7國消防與應變單位進行專業交流。此項肯定亦為該大會創辦21年來，首次頒授此一殊榮，意義深遠。

新北市消防局獲國際認證「世界級訓練中心」。（圖／新北消防提供）

新北市政府消防局局長陳崇岳今天（24日）在市政會議中，將此份國際榮耀成果獻給市長侯友宜，感謝市長長期以來對消防專業發展的高度重視，以及對同仁安全、訓練品質與科技導入的全力支持，讓新北消防得以持續深化訓練能量、穩健邁向國際舞台。

局長陳崇岳表示，ERCA 透過導入 ETC Simulation 所開發的 ADMS（Advanced Disaster Management Simulator）系統，推動 VR 情境式指揮官訓練，成功建立貼近實務、接軌國際的數位化指揮訓練模式。本次獲得國際權威大會的高度肯定，不僅是對新北消防指揮訓練成果的具體認證，更象徵臺灣消防專業正式躋身世界一流行列。

ERCA 自市長侯友宜在2019年建置啟用以來，已與歐、美、亞多國消防、警政、軍事及關鍵基礎設施單位進行交流，累積近40次國際專業互動，持續透過實務分享與技術交流，精進災害應變與指揮決策能力，不僅展現新北消防的訓練實力，也讓世界看見臺灣在防災與應變科技上的專業能量。

新北市消防局強調，這項成果來自市府團隊明確的政策方向，更仰賴 ERCA 團隊與第一線消防同仁在看不見的地方長期投入、持續精進。未來新北市政府消防局將持續深化智慧防災、強化指揮決策訓練，並透過國際交流合作，守護同仁安全，為市民打造更安全、更具韌性的城市。

