21日台股遭摜壓大跌800餘點 大成鋼業績題材支撐股價逆勢震盪走高

▲ 取自大成鋼官網

台股21日受美股拖累，加權指數開盤即摜破27000點關卡，且指數多在下跌830點附附整理，開盤後45分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為造紙、休閒運動及鋼鐵，其中鋼鐵類股中大成鋼Q3每股盈餘(EPS)1元，且累計前三季EPS達2.08元賺贏去年全年，開盤後股價開低震盪走高，並於11 分拉上36.5元高點、上漲0.8元，量價表現為類股中相對突出。

美股20日受獲利賣壓出籠，四大指數終場全數收黑，連帶台股21日開盤亦受波及，加權指數以下跌640.39點開出，並跌破27000點整數關卡，且指數跌幅加深指數重挫一度超過855點，整體盤面電子相關類股全面下跌，於55分前指數下跌超過675點。櫃買市場指數也是以下跌1.32點開出，隨後指數也跟著下滑，於55分指數下跌超過4.3點。

21日台股由於盤面失去主流類股帶動與支撐，市場資金輪動轉向具業績題材個股上，且偏向傳產低價位股為主，大成鋼由於Q3財報表現亮眼，加上10月營收呈連續2月雙增，近日受到內外資連日買超，21日開盤後股價在量能驅動下，股價呈現開低震盪走高，開盤後11分鐘便拉上36.5元高點，隨後雖拉回，但保持在平盤以上上漲0.3元上下區間微幅整理，成為類股中量價表現突的個股。

理周投研部指出，大成鋼Q3 EPS為1元、季增150%、年增669%，累計今年前三季EPS為2.08元，已賺贏去年全年的1.53元。而自結10月營收為91.93億元、月增4.61%、年增14.2%，為31個月來新高；累計今年前10個月營收為866.7億元、年增12.4%，為歷史第三高。

由於大成鋼營收獲利表現不俗，吸引法人買盤介入，截至20日收盤，外資與主力當日分別買超397張及461張；投信與自營商分別連2日與5日買超，分別為140張及3001張。

理周投研部表示，以21日大成鋼盤中股價35.85元計算，股價處於各均線以下，且自5日線至月線乖離率維持在-3.12%至-3.39%的偏低區間內，後續若在業績題材與量能配合下，股價有機會挑戰季線37.89元的位置，短線操作可於5日均線與10日均線間來回操作。

