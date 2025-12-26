21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年

樂透中獎往往伴隨高風險，專家指出及早規畫投資是避免破產關鍵。（示意圖／達志／美聯社）

許多人認為中樂透等同人生直接開掛，但高額獎金背後也暗藏風險。美國一名男子21歲時中得鉅額樂透，至今26年仍未陷入財務困境。他回顧關鍵轉折時坦言，真正救了自己一命的，不是運氣，而是第一時間做出的理財決定。

根據《Business Insider》報導，美國男子舒爾茲（Tim Schultz）於1999年中得Powerball樂透頭獎，抱回2800萬美元，約新台幣8.8億元。當時年僅21歲的他，原本在加油站打工，卻在一夕之間退休，成為千萬富翁。

舒爾茲受訪時回憶，中獎當下既興奮又不安，因為他清楚不少樂透得主會在短短幾年內揮霍殆盡。他形容自己彷彿「握著一根魔法棒，什麼都做得到」，但也明白若沒有計畫，很可能成為統計數字之一。

為了避免走上破產之路，舒爾茲在兌獎前就主動諮詢理財專業人士，先釐清可支出與可贈與的金額界線，再制定長期投資策略。他坦言，21歲時根本不知道該如何處理如此龐大的財富，所幸選擇相信專業建議。

在正式取得獎金後，舒爾茲依照規畫，將大部分資金投入股票、債券與共同基金，採取相對保守的配置方式，希望投資收益能支撐一輩子的生活開銷。相關理財專家也指出，樂透得主若能及早建立專業團隊，並鎖定長期穩健報酬，才有機會避免財富快速流失。

在生活面上，舒爾茲並未完全壓抑消費。他買了人生第一台最新款遊戲主機，也資助家人、購車與旅行，並重返大學修讀電影與廣播新聞相關科系，完成因經濟因素中斷的求學夢想。

然而，真正讓他感到壓力的，是隨之而來的人際關係變化。舒爾茲透露，中獎後身邊朋友與親友經常期待他負擔聚餐、旅遊費用，甚至有人直言，這筆錢「不是辛苦賺來的」，理應持續拿出來幫助他人，讓他長期承受心理負擔。

如今47歲的舒爾茲，主要時間投入運動與經營Podcast與YouTube頻道，分享其他樂透得主的故事。雖然內容創作帶來部分收入，但他的生活仍主要仰賴當年投資所累積的穩定報酬。他坦言，回顧整體理財選擇，唯一的遺憾是未曾投入比特幣，但這並未動搖他當初保守投資的核心方向。

舒爾茲強調，真正改變人生的，不是中樂透本身，而是中獎後是否願意承認自己的不足，並及早尋求專業協助。這個選擇，讓他成功避開成為「破產樂透得主」的命運。

舒爾茲（Tim Schultz）21歲中得2800萬美元樂透，第一時間諮詢理財專家，成功守住鉅額財富。（圖／翻攝自X，@BusinessInsider）





