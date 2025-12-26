21歲中9億樂透！加油站員工靠「1決定」躲過破產命運

1999年，年僅21歲的提摩西．舒茲在美國一家加油站打工時，意外中得2800萬美元的樂透頭獎。這筆相當於新台幣9億元的巨額獎金，讓他瞬間從領取時薪的基層員工，搖身一變成為可以立即退休的年輕富豪。

舒茲回憶當時的心情表示，突然擁有這麼大筆財富，感覺就像手握魔法棒，什麼事情都能辦到。然而，他也清楚認知到，如果沒有妥善規劃，這筆錢很可能在短時間內就會消失殆盡。年紀輕輕的他坦承，當時對於如何管理如此龐大的財富完全沒有概念。

與多數樂透得主不同的是，舒茲在領獎前就先尋求專業協助。他諮詢了財務顧問、會計師等專業人士，仔細規劃每一分錢的用途，包括可以花費的額度以及能夠幫助他人的程度。在專業團隊的建議下，舒茲採取保守的投資策略，將大部分獎金配置在股票、債券與共同基金，確保現金流能夠支撐一輩子的生活所需。

富國銀行理財顧問艾蜜莉．歐文指出，樂透得主務必盡快組成專業財務團隊，特別是熟悉高資產稅務規劃的專家，因為這些專業人士往往會陪伴樂透得主很長一段時間。

談到中獎後的第一筆消費，舒茲笑稱只是購買了以前買不起的最新款電玩主機。完成投資配置後，他開始幫助家人、購車、出國旅行，甚至重返校園攻讀電影與廣播新聞，實現年輕時的夢想。

然而，成為樂透得主也帶來意想不到的壓力。舒茲表示，在校園環境中，身邊朋友經濟狀況都不寬裕，讓他經常承受請客、出錢的無形壓力。他無奈地說，很多人認為這筆錢不是他努力賺來的，而是天上掉下來的財富，理應與大家分享。甚至有家族成員直接開口要錢，這些壓力讓他深刻體會到中樂透帶來的另一種煩惱。

如今的舒茲將生活重心放在運動健身，以及經營Podcast與YouTube頻道「樂透、夢想與財富」，分享其他樂透得主的故事。他表示，投資收益已經足以支撐目前的生活開銷。

回顧這25年的人生歷程，舒茲只有一個小遺憾，就是沒有在幾年前投資比特幣。他強調，當年第一時間尋求專業財務協助，是讓他至今仍能安穩生活的最大關鍵，也是避免成為破產樂透得主的重要決定。

