21歲俄烏戰爭難民擊敗「橫綱」 成日本大相撲首位烏克蘭冠軍

日本九州大相撲23日在福岡舉行最後一天賽事，來自烏克蘭的「關脇」安青錦擊敗來自蒙古的「橫綱」豐升龍拿下冠軍，成為日本大相撲史上首位奪冠的烏克蘭力士，也是近8年來第1位達到該成就的歐洲選手。

根據日本相撲協會資訊，現年21歲的安青錦本名「Danylo Yavhusishyn」，2004年出生於烏克蘭中部，7歲開始接觸相撲，並於2019年在世界青少年相撲比賽中獲得第3名。

2022年俄烏戰爭爆發後，安青錦與家人先逃至德國，隨後輾轉在國際賽場認識的友人介紹下，獨自一人前往日本，並在同年9月開始參加日本大相撲賽事。

根據日媒報導，安青錦日文姓名中的「青」字，就是源於烏克蘭國旗上的代表色，「安」與「錦」二字則來自師父安美錦。

NHK報導，在經過這場賽事後，日本相撲協會已決定，將召開特別會議討論是否將安青錦晉升為更高一階的「大關」。安青錦對此表示，自己的目標是晉升至最高位階「橫綱」。

日本相撲協會規定，關脇階級的力士如果要晉升至大關，需要在過去3場賽事中拿下33勝以上，並由日本相撲協會的排名組成會議（番付編成會議）表決通過。



日本相撲力士位階怎麼分？

根據日本相撲協會資訊，日本職業相撲選手共分為10個不同位階，其中等級最高的「幕內力士」包含橫綱、大關、關脇、小結與前頭等5個位階，以下則依序設有十兩、幕下、三段目、序二段與序之口等位階。