21歲加油站員工中「8.8億樂透」秒退休 超勵志後續曝光！但有1壓力：大家都要我請客

美國一名21歲加油站員工，幸運中得2800萬美元（約新台幣8.8億元），近日受訪分享自身經驗。（示意圖，本刊資料照）

不少人夢想一夕致富，靠樂透改變人生，但中獎後的現實未必如想像美好。美國一名21歲加油站員工，幸運中得2800萬美元（約新台幣8.8億元），近日受訪分享自身經驗，坦言若沒有找對專業人士做財務規劃，很可能出現「一夜致富、快速歸零」的悲劇。

據《Business Insider》報導，1999年，當時仍在加油站打工的舒爾茲（Tim Schultz），一夕之間成為億萬富翁，「突然之間，我21歲就從加油站服務員變成了退休人員」。他回憶，中獎當下彷彿拿到「魔法棒」，什麼事都辦得到，但也清楚意識到，若缺乏規劃，這筆錢可能很快花光，「我同時也想在經濟上對自己負責」。

贏得樂透第1件事 諮詢理財專家

於是舒爾茲諮詢了理財專家，協助規劃開銷與捐助比例。他表示，「我幫助了很多人，但也想量入為出」。在專業建議下，舒茲採取保守投資策略，將大部分獎金配置於股票、債券與共同基金。而舒爾茲中獎後的第一筆消費，是購買自己以前買不起的最新款電玩主機。在累積了一定的投資後，他除了幫助家人、買車與旅遊，還重返校園攻讀電影和廣播新聞，完成年輕時的夢想。

投資很成功 但仍有遺憾？

不過，他也坦言，中獎後承受不少壓力，身邊常有人期待他請客、出錢，甚至認為這筆錢「是白拿的，應該繼續給他們和其他人送錢」。如今，舒爾茲將重心放在鍛鍊身體與經營Podcast及YouTube頻道，分享其他中獎者的故事。他表示，唯一遺憾是「沒有早點投資比特幣」，同時強調，及早尋求專業協助，才是讓自己至今仍能安穩生活的最大關鍵。

