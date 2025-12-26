21歲加油站員工中8.8億樂透秒辭職 他曝「唯一後悔沒做的事」

樂透示意圖，美國威力球樂透獎。美聯社



美國男子舒爾茲（Tim Schultz）1999年擔任加油站員工時，買樂透幸運中獎2800萬美元（約台幣8.8億元），他找了專業人士協助規劃財務，守住這筆幸運之財，至今仍衣食無虞，但他坦言後悔沒做一筆投資，「我希望幾年前就投資比特幣。」

如今47歲的舒爾茲經營播客和YouTube頻道「樂透、夢想與財富」（Lottery，Dreams and Fortune），敘述許多如他一般的樂透中獎人的故事。

舒爾茲回憶，當年自己年僅21歲，幸運中了2800萬美元的樂透，一夕暴富成為大富翁，立刻就辭職，他買的第一樣東西是最新的電玩遊戲機，因為這是他中獎之買不起的奢侈品。

舒爾茲提到，他21歲就從加油站員工退休，人們不會認為中樂透的錢是他辛苦賺來的，他有壓力為親友埋單，還有家人直接要求他給錢。

舒爾茲當時不確定該怎麼處理天降的龐大資產，他也不想變成幾年就破產的樂透中獎人，於是他找了專業理財顧問擬定保守的投資計畫，了解自己能夠負擔多少開銷、捐贈多少去幫助他人，主要投資在股票、債券和共同基金。

累積投資後，舒爾茲用這筆錢幫助家庭財務之外，也買了車、去旅行，回到大學學習廣電，實現他的夢想。但他坦言，「我希望幾年前就投資比特幣，這是我唯一後悔沒做的事。」

