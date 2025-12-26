21歲加油站員工中8.8億頭獎「立刻退休」！現身曝「1風險」：幾年內破產不是傳說

舒爾茨目前正在經營Podcast與YouTube頻道。圖／翻攝自IG／officialtimothyschultz

美國威力球（Powerball）頭獎金額持續飆升，平安夜晚間的獎金更已累積高達18.17億美元（約571億元新台幣），最後由阿肯色州的一名幸運玩家一注獲得，而這也創下彩券史上第六高紀錄，引發全球關注。不過，曾於1999年中獎的前威力球得主舒爾茨（Timothy Shultz）也提醒，鉅額財富未必等同於長久富裕，若未妥善規劃，還是有可能在短短數年內陷入破產。

根據外媒商業內幕（Business Insider）報導，舒爾茨在1999年幸運抱走2800萬美元（約8.8億元新台幣）的威力球頭獎，從加油站打工仔搖身一變為千萬富翁，當年只有21歲的他選擇立即退休。為了避免揮霍殆盡，舒爾茨中獎後很快地就訂立了明確的理財計畫：「我一夕之間從加油站員工變成21歲退休的人，就像手握魔法棒，一切皆有可能，但我也希望能對財務負責。」

舒爾茨此後諮詢了財富管理與投資專業人士，試圖釐清自己能負擔的生活水準、可支配的開銷，以及能夠捐助他人的善款金額：「21歲的我根本不知道該如何處理這麼多錢，幸好我及早尋求專業協助，我也不想成為幾年內就破產的樂透得主之一」。在專業建議下，舒爾茨將資金分散投入股票、債券與共同基金，確保投資收益能支撐一生所需，避免短期揮霍導致財富流失。

舒爾茨中頭獎後就立即尋求專業理財人士替其安排財務規劃。圖／翻攝自IG／officialtimothyschultz

在完成投資規劃後，舒爾茨才開始安排個人消費，他用獎金購買了人生第一台最新款電玩主機，他也坦言，這是在中獎前根本無法負擔的奢侈品，舒爾茨後來再協助家人改善生活條件、買車，也規劃了多次旅行。此外，舒爾茨也選擇重返校園，攻讀電影與廣播新聞相關科系，圓了長久以來的學習夢想。

不過，巨額財富也帶來人際壓力，舒爾茨指出，由於在大學期間會和大部分都是經濟拮据的學生相處，因此他就經常被期待會負擔朋友的旅遊、餐飲與娛樂費用：「當你中樂透後，很多人不認為那是你努力得來的錢，有家人甚至直接告訴我，我是白白得到這筆錢，就應該不斷把錢給他們或其他人。」

儘管如此，舒爾茨還是靠著早期建立的投資計畫，財務狀況始終穩定，如今他也開始經營Podcast與YouTube頻道《Lottery，Dreams and Fortune》，分享其他樂透得主的故事，但目前生活開銷主要仍仰賴投資收益，至於影音平台等自媒體經營則只是部分額外收入。談及人生遺憾，舒爾茨坦言，他唯一後悔的是未能在早年投資比特幣，但仍認為中獎初期就立即尋求專業理財協助，是讓他多年來維持財務穩定的關鍵。



