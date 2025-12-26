21歲加油站員工爽中「8.8億樂透」！秒辭職退休 曝真實心聲吐1遺憾

國際中心／施郁韻報導

美國一名男子在21歲時，幸運中獎獲得2800萬美元。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少人買樂透、買刮刮樂，想要成為幸運者中大獎。美國曾有一名男子在21歲時，就幸運中獎獲得2800萬美元（約8.8億元新台幣），成為超年輕富豪，他決定職掉加油站工作，至今無憂無慮的生活，曝光最大關鍵。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，舒爾茲（Tim Schultz）1999年時，在加油站工作，沒想到買樂透成為人生巨大的「轉捩點」，他幸運中了頭獎，在年僅21歲就決定退休，他直呼「我21歲就從加油站員工變成退休人員，那一刻我覺得自己像拿著魔法棒，什麼事都辦得到，但我也很清楚，這筆錢如果亂花，很可能很快就沒了。」

舒爾茲表示，當時年紀小，不知道該如何管理龐大的財富，深怕淪為短期就破產的樂透悲劇案例之一。舒爾茲表示，自己在領獎前，就先諮詢財務顧問、會計師等人，規劃錢如何運用、能如何幫助別人，「我確實幫助了很多人，但同時也要求自己一定要量入為出。」

舒爾茲提到，當時買的第一件物品，是最新電玩遊戲機，坦言這是「中獎前買不起的奢侈品」。舒爾茲當時把大部分獎金投入股票、債券與共同基金，確保現金流能度過一輩子。

舒爾茲陸續也買車、出國旅行、幫助家人，還回學校攻讀電影與廣播新聞。接著他把生活重心放在運動、經營Podcast與YouTube頻道，分享其他樂透中獎者的故事。

如今舒爾茲回顧這一生，悔錯過了特定的投資，「我希望幾年前就投資比特幣，這是我唯一後悔沒做的事。」他強調，當年尋求專業人士協助，讓自己至今仍安穩生活。



