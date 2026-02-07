21歲名模驚傳身亡！她夢想成為維密天使 卻在家中驟逝

西班牙名模克里斯蒂娜佩雷斯加爾塞諾（Cristina Pérez Galcenco）驟然離世，享年21歲，震撼時尚圈。（圖／翻攝自臉書、官網）

國際時尚圈再度傳出憾事。年僅21歲的西班牙名模克里斯蒂娜佩雷斯加爾塞諾（Cristina Pérez Galcenco）於2月3日驚傳身亡，其遺體被發現在位於西班牙南部城市馬拉加（Málaga）的住處。警方初步調查指出，現場未發現打鬥或外力介入跡象，初步研判為「自然死亡」，但詳細死因仍有待進一步驗屍與調查確認。

根據《ABC》等多家外媒報導，克里斯蒂娜近期為了參加進修課程才剛搬到馬拉加居住，未料竟在新環境中突然驟逝，年紀輕輕的她未曾透露任何身體異狀，死訊傳出後讓家屬、親友與時尚圈同業深感錯愕與不捨。

出生於蘭薩羅特島（Lanzarote）的克里斯蒂娜，之後與家人定居於阿斯土利亞（Asturies），來自體育與時尚背景兼具的家庭。她的父親是西班牙前職業足球員、知名門將納喬・佩雷斯（Nacho Pérez），母親則為模特兒。擁有優異體態與天賦的她，自小兼顧學業與韻律體操訓練，為進入時尚產業奠定紮實基礎。

14歲那年，克里斯蒂娜於奧維耶多（Oviedo）的坎波阿莫爾劇院（Campoamor Theater）首次登台走秀，從此展開職業模特兒生涯。憑藉高挑外型與穩健台風，她迅速在業界嶄露頭角，短短幾年間便走遍馬德里、米蘭、巴黎、倫敦等四大國際時裝週，也曾赴中國工作，足跡遍布多地。

在職涯中，克里斯蒂娜擁有多場重要時尚活動經歷，曾於馬德里賓士時裝週為設計師Isabel Sanchís走秀，也參與Louis Vuitton與Versace等高端品牌的展演活動，並替快時尚品牌Stradivarius拍攝形象型錄，是歐洲時尚圈備受矚目的新星之一。

據了解，她生前最大的夢想，是成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret）的天使超模。如今夢想尚未實現，人生卻戛然而止，讓外界無不感慨一顆冉冉升起的時尚之星就此殞落。

消息曝光後，多位曾與她合作的設計師與造型師透過社群平台發文悼念。曾為她打造走秀造型的西班牙髮型師也發文表示：「她的甜美笑容、敬業態度與對時尚的熱愛，將永遠留在我們心中。」

