21歲咖啡新星「屍卡安全帽」亡！家屬慟招魂擲筊問交代…市府回應了

記者簡榮良、薛仁宏／高雄報導

爸爸媽媽帶祢回家，要跟上喔。高雄前鎮區（12/31）晚間18時許，21歲唐姓男大生與朋友相約跨年，途中不慎與貨車碰撞倒地，當場被輾過身亡，頭部嚴重變形，安全帽直到驗屍時，才成功取下。家屬昨（2）日重返現場招魂，聲聲喚兒子小名，靠2枚10元硬幣擲地有聲問有沒有什麼事要交代。里長爆料道路限縮5年前害死1位里民，向交通局反映卻被回「看車禍狀況再檢討」，如今再添亡魂，相關單位終於醒了，市府回應，將增設指引線。

男大生家屬昨（2）日重返現場招魂，聲聲喚兒子小名，靠2枚10元硬幣擲地有聲問交代。（圖／記者薛仁宏攝影）

「把祂叫回來...」唐男的父母在葬儀社人員指引下，牽緊雙手聲聲呼喚兒子小名，只能靠兩枚10元硬幣擲地有聲，問孩子「有沒有什麼事要交代？」，搖鈴聲響徹熙來攘往的路口，這場招魂儀式痛徹心扉，剛上大學的孩子不是要去跨年嗎？怎麼命喪輪下，全天下沒有一個父母要花21年養大孩子，卻死於非命，是哪個環節出問題，現場找答案。

透過行車記錄器還原，唐姓男大生騎著機車行經中華五路，疑似因道路從3線道縮減為2線道，越騎越靠近快車道，下一秒與貨車發生擦撞倒地身亡，家屬痛批提供左轉車專用的槽化線規劃不合理，「這邊沒有機車道了，又畫槽化線，人家怎麼可能會騎過去，大家都靠右側騎啊」，認為兒子並沒有網傳的故意超車快車道才被撞。

唐姓男大生疑似因道路從3線道縮減為2線道，越騎越靠近快車道，下一秒與貨車發生擦撞倒地。（圖／翻攝畫面）

「政策殺人，令人悲痛的死亡車禍」，前鎮區振興里長鍾明憲也直指釀禍原因是中華五路行經新光路道路縮減，自己的里民也葬身於此。上個月交通局重新劃上槽化線供左轉車專用，已經讓道路更縮減，車流量一大又遇到公車進站，2線道瞬間縮減為1線道，大車小車被迫爭道。

里長爆料，前後找二位議員會勘，交通局竟說：「看車禍狀況再檢討」，堅持不調整，現在真的發生死亡車禍，誰要負責呢？痛批政策殺人，若家屬要申請國賠，里長願意出庭作證。

唐男的父母在葬儀社人員指引下，牽緊雙手聲聲呼喚兒子小名，搖鈴聲響徹熙來攘往的路口，這場招魂儀式痛徹心扉。（圖／記者薛仁宏攝影）

剛上大學的孩子不是要去跨年嗎？意外來得又快又急，全天下沒有一個父母要花21年養大孩子，卻死於非命，是哪個環節出問題，現場找答案。（圖／記者薛仁宏攝影）

對此，交通局回應，重鋪後車道縮減問題，是為了佈設附加型左轉車道，並對正上下游直行車動線，原有的設計並沒有問題，車道寬均符合規範，未來將增設指引標線。強調道路並非愈寬愈安全，依據研究與實證數據顯示，過寬的車道容易讓駕駛產生錯誤安全感，導致無意識加速，反而提高事故發生風險。

唐男就讀台南某大學，熱愛咖啡，參加比賽屢屢獲獎，被稱為咖啡界明日之星，社群唯一貼文，正是一路走來的心路歷程。唐男在照片中對於咖啡的專注眼神，感染了身旁所有人，父母親一路支持追夢，而唐男也成了他們的驕傲，沒想到有著大好未來的他，竟然在跨年夜成了輪下亡魂，更沒想到政策得用血肉才能推動改善，「你我都是用路人，難保下一個不會是自己」。

路旁還設有公車站，公車只要ㄧ進站，後方交通大打結，機車得鑽縫通行。（圖／記者薛仁宏攝影）

