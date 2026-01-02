21歲咖啡新星…被輾亡「屍卡安全帽」！里長喊國賠：道路限縮殺人

記者簡榮良／高雄報導

誰都不希望下一個是自己！高雄前鎮區中華五路、新光路口（12/31）晚間18時許，21歲唐姓男大生與朋友相約跨年，途中不慎與貨車碰撞倒地，當場被輾過身亡，頭部嚴重變形，頭上的安全帽伴屍一夜，直到驗屍時，才成功取下。肇事的43歲李姓男駕駛，見到死者母親下跪合十道歉，他很想知道車禍怎麼發生的，只是擺在他面前的問題，也很現實，被依過失致死罪移送法辦。當地里長爆料，該路段道路限縮，早就向交通局反映卻得到「看車禍狀況再檢討」的回覆，喊話死者家屬若要申請國賠，願意出庭作證。

當地里長爆料，該路段道路限縮，早就向交通局反映卻得到「看車禍狀況再檢討」的回覆，喊話死者家屬若要申請國賠，願意出庭作證。（圖／翻攝畫面）

31日傍晚18時許，高雄市區瀰漫跨年氛圍，馬路上熙來攘往；這時，前鎮區中華五路、新光路口發生一起死亡車禍，43歲李姓男子駕駛貨車，沿中華五路北往南方向行駛，不慎碰撞同方向的21歲唐姓男騎士，唐男遭捲進車輪底下活活輾過身亡。

唐男就讀台南某大學，熱愛咖啡，參加比賽屢屢獲獎，被稱為咖啡界明日之星，社群唯一貼文，正是一路走來的心路歷程。唐男在照片中對於咖啡的專注眼神，感染了身旁所有人，父母親一路支持追夢，而唐男也成了他們的驕傲，沒想到有著大好未來的他，竟然在跨年夜成了輪下亡魂。

唐姓男大生疑似因道路從3線道縮減為2線道，越騎越靠近快車道，下一秒與貨車發生擦撞倒地。（圖／翻攝畫面）

死者母親哭到眼睛紅腫得睜不太開，聲音沙啞，整個人像是被煙燻過一樣，在2人一左一右攙扶下抵達殯儀館，李男見狀立刻下跪祈求原諒，痛哭嘶喊：「真的不是故意的...我也是2個孩子的爸」、「看到他（死者）躺在那邊，也像是看到我的小孩一樣」，但對於唐母來說，再多的道歉都喚不回兒子的性命。懷胎10個月的心頭肉變成什麼模樣，實在不敢看，最終取得檢察官同意，由朋友代為認屍。

行車紀錄拍下驚悚過程，唐姓男大生騎著機車行經中華五路，疑似因道路從3線道縮減為2線道，越騎越靠近快車道，下一秒與貨車發生擦撞倒地，人摔進貨車車底慘遭輾過頭部，唐男再也沒醒來過。

貨車駕駛撞死男大生後，在殯儀館向唐母下跪道歉。（圖／記者簡榮良攝影）

「政策殺人，令人悲痛的死亡車禍」，前鎮區振興里長鍾明憲直指釀禍原因是中華五路行經新光路道路縮減。上個月交通局重新劃上左轉專用車道及槽化線，再再讓道路更縮減，車流量一大又遇到公車進站，2線道瞬間縮減為1線道，大車小車被迫爭道。里長爆料，前後找二位議員會勘，交通局竟說：「看車禍狀況再檢討」，堅持不調整，現在真的發生死亡車禍，誰要負責呢？痛批政策殺人，若家屬要申請國賠，里長願意出庭作證。

對此，交通局至截稿前尚未回應。

里長爆料，前後找二位議員會勘，交通局竟說：「看車禍狀況再檢討」，堅持不調整。（圖／翻攝畫面）

