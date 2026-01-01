21歲咖啡界新星遭輾亡！ 肇事司機殯儀館下跪求原諒

跨年夜不平靜！被視為咖啡界明日之星的21歲唐姓男大生，12月31日晚間騎機車和同方向的大貨車發生碰撞，傷重不治。雖然肇事司機不斷下跪道歉、認錯，但對於痛失愛子的媽媽仍是無法接受。

男大生日前才獲得咖啡沖煮比賽大專組冠軍，卻在跨年夜發生憾事。圖／台視新聞

高雄前鎮區中華五路車水馬龍，民眾的行車紀錄器拍下，一輛機車遭同方向的大貨車碰撞，騎士連人帶車倒地後，又遭大貨車後輪輾過，騎士倒臥在車道上，當場沒有生命跡象。警方初步調查，43歲的大貨車駕駛，當時沿著中華路行駛，疑似雙方未保持安全距離。

殯儀館內，肇事司機下跪道歉、不斷認錯，但對於痛失愛子的媽媽來說根本無法接受，死者是21歲的男大生，熱愛咖啡創作，日前才獲得咖啡沖煮比賽大專組冠軍，被視為咖啡界的明日之星，沒想到發生憾事。

肇事司機下跪向家屬道歉。圖／台視新聞

悲傷跨年夜！ 嬤載兩孫下課回家途中遭輾亡

同樣是悲傷跨年夜，台中一處路口監視器畫面拍下，綠燈亮起後，車輛紛紛右轉彎，一輛大貨車疑似內輪差導致視線死角，就在轉彎處和同方向的女騎士發生碰撞，64歲的騎士當場被大貨車輾過身亡，機車上當時還載有五歲和八歲的兩個孫子，幸好孩子只受到輕傷。

貨車疑似內輪差沒注意，和女騎士發生擦撞。圖／台視新聞

當地里長指出，阿嬤的先生四年前過世後由她接任鄰長，且阿嬤平常熱心公益，還擔任志工，沒想到發生憾事，讓大家都相當不捨。

