21歲國際名模過世被指「自然死亡」！剛搬新家求學

國際時尚圈傳出噩耗，西班牙名模克里斯蒂娜（Cristina Pérez Galcenco）於本週二（3日）被發現陳屍在西班牙馬拉加（Málaga）的家中，得年21歲。

根據外媒綜合報導，克里斯蒂娜近期剛搬到西班牙馬拉加省的卡萊塔德韋萊斯（Caleta de Vélez）準備唸書，想不到3日被發現遺體陳屍在家中，現場沒有任何掙扎或受外力等跡象，初步調查死因為「自然死亡」。

克里斯蒂娜的家世背景突出，是西班牙前職業足球員納喬·佩雷斯（Nacho Pérez）與塔蒂亞娜·加爾森科（Tatiana Galcenco）的女兒。她很早就從事模特兒，年僅14歲便在西班牙奧維耶多（Oviedo）的坎波阿莫劇院（Campoamor Theater）時尚秀初試啼聲，憑著高䠷的身材、獨特的氣質與專業，迅速累積走伸展台的經驗，足跡更是擴展至全球，多次登上倫敦、巴黎、米蘭、大陸及西班牙頂尖時尚盛事馬德里梅賽德斯賓士時裝週，沒想到生命卻永遠停留在21歲。

據悉，克里斯蒂娜的靈柩已在當地時間6日移靈至西班牙阿斯圖里亞斯的殯儀館供親友弔唁，並於7日在當地教堂舉行喪禮，送她最後一程。

曾跟克里斯蒂娜合作過的西班牙知名髮型師曼努埃爾蒙（Manuel Mon），也在IG發文，感慨克里斯蒂娜年紀輕輕就過世，並讚美她生前很適合當模特兒，在鏡頭前相當有天賦，「我們會記得她的甜美與專業，她不僅帶來美感，更為作品注入了人性與特別的能量。」

