21歲國際名模驚傳猝逝 剛搬新家！被發現「陳屍租屋處」

國際時尚圈驚傳噩耗！年僅21歲的西班牙名模克里斯蒂娜（Cristina Pérez Galcenco）3日被發現陳屍在西班牙馬拉加（Málaga）住處，消息震驚外界。警方初步調查指出，現場未發現打鬥或外力介入跡象，死因暫判為疑似自然死亡，相關驗屍與細節仍待進一步釐清。

綜合外媒報導，克里斯蒂娜近期為參加進修課程，才剛搬到馬拉加居住，卻不幸在新住處被人發現已無生命跡象。由於她年紀輕輕便驟然離世，突如其來的噩耗讓家屬、親友及時尚圈同業都難以接受。

克里斯蒂娜出身體育世家，父親是西班牙前職業足球員、傳奇門將Nacho Pérez。她出生於蘭薩羅特島（Lanzarote），之後隨家人定居阿斯土利亞（Asturies）。在父親運動員與母親模特兒背景的影響下，她自小身材高挑，除專注學業外，也長期投入韻律體操訓練，為日後踏入時尚圈奠定基礎。

14歲那年，克里斯蒂娜於奧維耶多的坎波阿莫爾劇院（Campoamor Theater）首次登台走秀，正式展開模特兒生涯，憑藉亮眼外型與穩健台風迅速嶄露頭角，短短幾年間便走遍馬德里、米蘭、巴黎、倫敦等國際時裝週舞台，也曾赴中國工作。

克里斯蒂娜年紀雖輕，模特兒生涯履歷卻非常亮眼，曾在馬德里賓士時裝週為設計師Isabel Sanchís走秀，也參加過Louis Vuitton、Versace等品牌的展售活動，並替快時尚品牌Stradivarius拍攝型錄，是歐洲時尚圈備受矚目的新星之一。

據了解，克里斯蒂娜生前最大的夢想，是成為維多利亞的秘密（Victoria's Secret）的天使超模。如今夢想尚未實現便驟然離世，令不少時尚圈同業不捨，陸續透過社群平台發文悼念。

