21歲女兒活活餓死！虎媽關3年「放任3天才清屍」軟弱父全程旁觀…雙雙遭起訴

21歲女兒被虎媽軟禁、活活餓死。示意圖／Pixabay

台中市大甲區去（2025）年發生一起震驚全台的家庭凌虐命案，一名21歲的陳姓女子慘遭50歲詹姓母親長期拘禁，最終因飢餓與營養不良導致多重器官衰竭死亡。檢警深入追查後，發現陳女自高中起就遭母親以「管教」為名，多次與外界隔離、限制行動，然而期間父親明明知曉卻消極旁觀，最終釀成無可挽回悲劇。

發現異狀仍未施救…女兒慘遭活活餓死！

這起死亡悲劇發生於2025年9月21日上午10時，將女兒囚禁在浴室的詹女發現前一天放在浴室門口的菜粥沒被動過，敲門呼叫也沒人回應，怎料此時的詹女竟未開門查看，而是認定女兒已經死亡，甚至沒有報警或呼叫救護車，就這樣讓女兒待在浴室一直到9月24日，最終導致陳女因長期饑餓與營養不良而多重器官衰竭死亡。

更離譜的是，詹女為了掩蓋犯行、防止遺體發出屍臭，直到9月25日凌晨才解開浴室門口電線，將女兒遺體搬出並清理浴室。至於詹女的丈夫則在當日上午7時發現女兒逝世後，才終於向警方報案，全案隨之曝光。

求學期間已受嚴格控制 遭強制休學成悲劇起始

檢警調查指出，陳女原本就讀台中市五育高中照顧服務科，她在1年級時因住處太遠而選擇住校，學業與人際表現都相當正常，個性成熟、與同學相處良好，還被同學們暱稱為「大姐」。不過，老師發現陳女身形過於瘦小，再加上又是住校生，因此也對陳女特別關心，還曾在她抽屜裡放置麵包與零食，供陳女自行取用。

校方也知道，陳女母親管教嚴格，不允許陳女辦理手機、假日外出。不過，陳女同學表示，曾聽陳女吐露，比起回家更喜歡待在學校，而陳女的室友也因察覺陳女疑似在家收到家暴、勸其對外求助，但陳女因畏懼母親權威，當時也只不了了之。

不過，校方曾因陳女某次連續曠課3天而依規定通報台中市政府，結果詹女後來就不再讓陳女住校，此後陳女也陸續開始出現缺、曠課情形，但都看不出來有遭虐跡象；直到高二時，詹女親自到校為女兒辦理休學，校方多次勸阻仍未果，未料竟成為悲劇開端。

檢方起訴母親、父親一併究責

檢方指出，詹女因不滿陳女居家清潔等生活習慣未達其要求，便從2023年1月起強行為陳女辦理高中休學，隨後將女兒拘禁於住家1樓設有衛浴的房內，自此展開囚禁女兒的行為，後來甚至還將女兒的活動範圍限縮至房內浴室。陳女此後只能依靠母親每日提供極少量的食物維生，長期處於飢餓與營養不良狀態，最後更不幸身亡。

檢警調查後確認，陳女9月25日已活活在家中餓死，認定詹女涉有私行拘禁7日以上甚至凌虐致死的重大嫌疑，向法院聲請羈押禁見獲准，後續依法提起公訴；至於陳姓丈夫，檢方認為其明知女兒遭長期拘禁，身為父親本就對女兒負有救助義務，卻為了避免夫妻衝突而放任妻子持續犯罪狀態，期間也未報警或將女兒送醫，也未採取任何阻止作為，依幫助加重私行拘禁罪嫌一併起訴。

父親消極旁觀 曾探視遭怒斥後退縮

陳男曾在應訊時供稱，有一次他曾進門探視女兒，但當陳女後來向母親說出「爸爸終於來看我了」一番話時，他立刻被詹女破口大罵一頓，由於妻子性格強勢，他自此也不敢插手干預。警方形容，陳父給人的印象就是個「軟弱、怕妻子」的男人，對於女兒長期受虐選擇視而不見；至於陳家長女則因母親的恐怖性格長年在外縣市求學，甚少回家，對妹妹的實際遭遇並不知情。

事實上，詹女的彪悍性格早在剛與陳男結婚時就可見一二，她24年前就曾因毆打婆婆登上新聞，當時還被形容為「日南驚世媳婦」，也因為一度登上新聞版面而向婆婆下跪道歉，未料如今竟將暴力轉向親生女兒。鄰居表示，陳家長期都不和街坊鄰居互動，直到陳女死訊曝光，才驚覺已許久未見其身影，還一度傳出是因陳女長得頗像詹女婆婆，讓不滿婆婆已久的詹女，將對已故婆婆的怨氣發洩在女兒身上，最終釀成悲劇。



