21歲女反覆發燒、關節腫痛 一查竟確診紅斑性狼瘡

一名21歲女性反覆發燒、全身疲倦，出現落髮、面部紅斑及關節腫痛等症狀，檢查後確診為全身性紅斑性狼瘡。此疾病在台灣最常好發於20至49歲女性，患者需定期追蹤、避免紫外線曝曬，並保持良好生活習慣。

一名21歲女性反覆發燒、全身疲倦，出現落髮、面部紅斑及關節腫痛等症狀，檢查後確診為全身性紅斑性狼瘡。（圖／Photo AC）

桃園醫院風濕免疫科醫師王淳峻表示，全身性紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，與基因、環境因素如紫外線、家族史、病毒感染、女性荷爾蒙及部分藥物皆有關聯。研究顯示，狼瘡病人子女的發病機率約5%，同卵雙胞胎的發病率更高達30%；若家庭中有父母、兄弟姊妹或子女曾罹病，近親的罹病率約為10%。

「紅斑性狼瘡的表現非常多樣，每位患者受到影響的器官不盡相同。」王淳峻醫師指出，有些患者以皮膚紅斑、血管炎、落髮或關節疼痛為主；有些則發生心臟與肺部發炎、嚴重疲倦、貧血等症狀；若侵犯腎臟，則可能出現泡泡尿、下肢水腫及腎功能下降等情形，透過規律治療，目標是讓病情緩解、避免器官長期受損，同時盡量降低藥物副作用，維持良好生活品質。

桃園醫院風濕免疫科個案管理師蕭郁陵提醒，狼瘡病友平常需特別留意生活型態，包括保持充分休息、避免感染、進出公共場所配戴口罩，並加強手部清潔。「防曬是關鍵，因紫外線會明顯惡化病情，可能誘發發燒、關節痛或心肺發炎。」蕭郁陵建議患者外出務必穿戴寬邊帽及長袖衣物，若使用防曬油，也需注意是否對成分過敏。

千萬不要憋尿，並留意排尿狀況，若發現泡泡多且久久不消，可能是腎臟受影響。（圖／Photo AC）

「千萬不要憋尿，並留意排尿狀況，若發現泡泡多且久久不消，可能是腎臟受影響。」蕭郁陵個案管理師指出，適度運動能預防肌少症與骨質疏鬆，均衡飲食與維持健康體重則有助穩定免疫功能。此外，避免熬夜與過度壓力、戒菸戒酒、並提前與醫師討論懷孕計畫，也是確保病情穩定的重要原則。

桃園醫院提醒，一旦出現莫名疲倦、皮膚紅斑、關節疼痛、落髮或泡泡尿等症狀，千萬不要輕忽，可就近尋求風濕免疫科的專業協助。透過早期診斷、妥善治療與良好生活管理，多數狼瘡病友都能維持穩定狀態，持續過著健康而有品質的生活。

