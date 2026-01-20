21歲女喊爸求救無效！軟弱父怕妻轉身棄救 狠母伴屍3天不認錯

社會中心／台中報導

詹女因不滿小女兒居家清潔未達標，竟強行幫女兒辦理休學，隨即展開如同「集中營」般的虐待生活，最終導致小女兒被活活餓死。（圖／資料照）

台中一名詹姓婦人因不滿21歲次女未打掃乾淨，自2023年起囚禁虐待致死，甚至伴屍3天洗屍滅證。陳姓丈夫雖曾探視見女兒命危，卻因懼內未伸援手，直到女兒死後才報案。台中地檢署依凌虐致死等罪起訴詹婦，陳父則依幫助犯起訴，全案由國民法官審理。

起訴書指出，2023年1月間，詹婦認為21歲小女兒未將家裡打掃乾淨，心生不滿強迫其休學，隨即在家中展開「集中營」式的殘酷管教。詹婦先用電線綑綁女兒房門與樓梯扶手，後期更將囚禁範圍縮至浴室，斷絕與外界聯繫並長期限制飲食。直到去年9月，女兒因長期營養不良、多重器官衰竭慘死家中。更令人髮指的，詹婦發現女兒斷氣後，第一時間竟非報警求助，而是冷靜地將遺體留在房內伴屍長達3天，期間甚至動手清洗屍體，試圖掩蓋屍臭味滅證，心思極度縝密且冷血。

廣告 廣告

案件中，陳姓丈夫的角色同樣令人搖頭。據了解，陳父在家中地位卑微，對強勢的妻子極度畏懼。他曾偶然取得鑰匙偷偷開門探視，當時受困許久的女兒見到父親，曾激動求救喊道：「爸爸終於來了...」。然而，即便親眼目睹女兒已瘦成皮包骨、生命垂危，陳父卻因生性軟弱，害怕救了女兒會遭妻子責罵，最終選擇轉身離開，錯失挽救女兒性命的最後機會。事後詹婦得知丈夫曾探視，當場勃然大怒痛罵，陳父自此噤若寒蟬，任由女兒在浴室內慢慢走向死亡。

根據《自由時報》報導，大甲分局警員透露，直到女兒死訊曝光，陳父才騎車前往警局報案，向警方坦承「無力護女」，警員對陳父的印象就是一名軟弱怕妻子的人；至於詹婦在應訊過程中，態度始終強硬傲慢，對於伴屍洗味等情節避重就輕，堅稱自己是在「管教女兒」，否認有虐待致死意圖，甚至認為自己毫無過錯，行為舉止相當囂張。

檢方偵結後，認定詹婦涉犯私行拘禁凌虐致死罪，陳父則因知情不報、未施以援手，涉犯幫助加重私行拘禁罪，兩人雙雙遭到起訴。法院經過審理，裁定2人繼續羈押。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

高市早苗點名中國經濟脅迫 誓言備戰「台灣有事」

蘆洲逆倫慘案！啃老兒不滿管教弒雙親，精心策劃逃亡45小時終落網

死前最後求生！蘆洲老夫妻徒手擋逆子開山刀 雙手滿是刀痕慘死家中

新北狼父性侵猥褻578次「噁訊逼愛愛」繼女悲喊：我不是你老婆

