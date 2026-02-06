21歲女縱火案扯出案外案！「15歲嘿咻同學爸爸」不倫6年 狗血內幕曝光

一名21歲女子去年為報復已婚男友縱火，近日開庭時卻意外揭露另一起不倫戀。示意圖。（翻攝自pakutaso）

日本大分縣玖珠町一名21歲女子去年（2025年）為報復已婚男友，竟縱火燒房，全案近日開庭時卻爆出案外案，引發譁然。

綜合日媒報導，大分縣玖珠町現年21歲的女子杮元冴惠，近日因報復男友縱火燒房開庭，以外揭露不倫內幕。原來杮元冴惠6年前，還只是15歲國中生時，結識同學的父親，進而展開婚外情，但事後因懷疑對方另有小四，縱火燒光對方2層樓的房子。

全案近日開庭時，檢方直言，她與同學的父親不倫戀大約6年，後來懷疑對方還有其他外遇對象，「兩人因而爆發爭執，最終釀成犯罪」。對此，杮元冴惠坦承犯行，指事發當時用打火機點燃被爐，使得男友家2層樓房屋陷入火海、完全燒毀。全案預計於2月12日宣判。

