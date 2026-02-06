21歲女與同學爸不倫6年 不滿他還有小四怒燒情夫公寓

2025年5月，大分縣玖珠町一棟兩層樓公寓遭縱火焚毀，所幸無人傷亡，現場一度濃煙密布。（圖／翻攝自大分朝日放送）

日本大分地方法院於2月3日開庭審理一起現住建築物縱火案。被告為居住於大分縣玖珠町的21歲女子柿元冴恵（柿元冴恵），她被控於2025年5月縱火燒毀一棟二層樓鋼骨構造的公寓。此案採裁判員制度審理，柿元在首次開庭中已當庭認罪。

根據《每日新聞》與《FNN》綜合報導，檢方指出，柿元涉嫌於2025年5月，在玖珠町塚脇一處兩層樓公寓的1樓倉庫中，以打火機點燃一條暖桌被褥，引發火勢，最終造成整棟公寓全數焚毀。起火當時，公寓內共有三人居住，所幸無人傷亡。

檢方於庭審中陳述動機指出，柿元與一名中學時期同班同學的父親發展不倫關係，雙方已交往約6年。案發前兩人發生激烈口角，柿元懷疑對方另有戀情，情緒失控之下認為遭對方背叛，因而決定縱火洩憤。檢方強調，被告的行為針對性強烈，縱火對居住者生命財產造成極大風險。

針對上述指控，辯護方承認被告犯行屬實，但主張本案並非有預謀的計畫犯罪，而是處於極端精神壓力下的突發行動。辯方進一步指出，柿元長期患有自閉光譜症（ASD），案發當時精神狀況不穩，加上情緒逼近崩潰邊緣，導致理智斷線犯下此案。

此外，辯方強調，被告在犯案後即主動前往警方自首，並全盤坦承事實，顯示其有悔意與反省，請求法院在量刑時能予以情節酌量。本案判決預定於2026年2月12日宣告，法界與輿論皆關注法院是否會考量其精神狀況與自首行為，對其作出減輕刑度的裁定。

柿元冴恵被控情緒失控縱火，動機疑與長達6年的不倫關係有關，案發後曾主動自首。（圖／翻攝自X，）

