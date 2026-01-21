21歲女遭媽「囚禁脫皮慘死」 她見爸探視悲歎： 終於來看我了

台中一名冷血虎媽，將女兒囚禁在房間至少2年，導致脫皮慘死。（圖／東森新聞）





台中大甲於2025年發生一名21歲陳姓女子，遭到媽媽囚禁在房間內至少2年時間，導致長期營養不良，枯瘦脫皮慘死，台中地檢署昨（20日）分別對死者父母陳男與詹女提起公訴。台中警方調查，陳男性格軟弱怕事是典型的「貓爸」，女兒遭到囚禁期間也只敢探視1次，「虎媽」詹女事後聽到女兒說，「爸爸終於來看我了」，竟對陳男大發雷霆，破口大罵。

台中地檢署昨（20日）以刑法第302條私行拘禁致人於死罪、以幫助加重私刑拘禁等罪，分別對詹母和陳姓父親提起公訴。

回顧案情

去年9月25日下午，台中大甲警方獲報，一名21歲的陳姓女子陳屍在浴室內「全身脫皮發黑、全身枯瘦、脫皮」死狀甚慘，經查原來陳女遭詹姓母親長期禁錮至少2年之久。

檢警調查發現，詹女認為女兒居家清潔等生活習慣未達其要求，自2023年1月間，就強行為女兒辦理高中休學手續，隨即以電線綑綁房門把手的方式，先將死者拘禁在住處1樓房間內，後續更進一步限縮範圍至房間浴室，使死者活動區域極度受限。

這段期間女兒僅能透過詹母所提供少量食糧維生，也因為長期處於營養不足狀態而日漸消瘦、體力枯竭。期間陳男曾探視女兒1次，因為事後女兒對詹女說「爸爸終於來看我了」，導致詹女大發雷霆，破口大罵，使得陳男再也不敢探視。

2025年9月21日上午，詹母雖然發現，丟置在死者房間浴室門口的菜粥並未食用，敲門呼叫並未獲得回應。

直到年9月25日凌晨，被告詹母為掩蓋犯行並防止遺體發出屍臭，才解開浴室門口電線搬出遺體清理浴室，陳姓父親發現後才報警。

檢警指出，詹母應訊態度非常不配合、拒絕認錯，堅稱自己是在管教女兒，不承認有虐待情事。

檢方認定詹母手段兇殘，涉犯刑法第302條私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌提起公訴，另外陳姓父親則以幫助加重私行拘禁罪嫌起訴。

虎媽詹女黑歷史

詹女在23年前就因為房產問題虐待婆婆，還把婆婆打到住院，但是因為事件鬧上新聞，不堪鄰里輿論壓力，才跟婆婆下跪求原諒，不久後就搬家到大甲透天社區。

2個女兒教養差異

陳男與詹女有2個女兒，長女正常教養無特別異狀，只有次女遭受虐待。據了解，長女相貌比較像詹女，而且求學時期成績較好，所以成長過程中正常教養，沒有特別異狀，次女身形瘦小，相貌比較像婆婆，使得詹女懷恨在心，將女兒虐死。

