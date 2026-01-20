21歲女遭拘禁900多天致死 虎媽、龜縮父均起訴

台中21歲女子疑被活活餓死，詹母、陳父均被檢方起訴。（圖／報系資料照）

台中市大甲區一名21歲陳姓女子2025年9月25日被發現陳屍房內，全身枯瘦發黑、脫皮，模樣悽慘。檢警調查發現，她被50歲詹姓母親長期囚禁，前後長達2年7個月、900多天，最後被活活餓死。台中地檢署調查後今（20）日偵查終結，依私行拘禁7日以上且施以凌虐致死等罪嫌起訴詹母，另依幫助加重私行拘禁罪嫌起訴陳姓父親。

據悉，詹母自2022年、女兒高二時，就強迫她休學在家，之後就沒有回到學校唸書，長達3年嚴格管控，不允許她外出，僅提供如菜粥等勉強維生的少量食物，並以電線綑綁房門方式拘禁在一樓房間內，後來更限縮要求只能住在房間浴室裡。而陳父明知此事，卻為了躲避夫妻爭吵，未採取有效遏止手段。

直到案發當天上午，詹女將遺體搬出要開始清理浴室，陳父才發現女兒早已死亡，隨即趕到派出所報案。警方起初詢問時，夫妻2人說法反覆，經勘驗現場，才發現詹女4天前送餐時就發現女兒沒有回應，卻置之不理，任由女兒因長期飢餓、營養不良導致多重器官衰竭；女兒被發現時身體發黑、脫皮，身高150公分、僅剩30公斤。

檢方表示，全案經檢察官密集傳喚包含被害人親屬等多名證人，並調取相關通聯、健保就醫、兒少保護、家庭暴力通報紀錄及死者求學生活照片等資料後，偵結認定詹母涉犯私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪，依法提起公訴並建請法院續羈押禁見；另依幫助加重私行拘禁罪嫌起訴陳父。

檢方強調，子女並非父母的私有財產，任何以教養或管教之名，實施限制人身自由、隔絕對外接觸或施以身心凌虐的行為，均為法律所不容，呼籲如發現疑似家庭暴力情事應即時通報。

《CTWANT》關心您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

