21歲少女遭3男硬上輪姦！續攤騙回家拖房內「抽插射入」 完事丟1000元安撫

（國際中心／綜合報導）泰國芭達雅（Pattaya）驚傳性暴力事件！5日凌晨，一名21歲泰籍女子指控遭3名中國籍男子輪流性侵。她崩潰表示，當時被拖進臥室強行施暴，事後對方還拿出1000泰銖企圖打發她離開。目前3名嫌疑人已被警方帶回警局，案件正進入調查與協調程序。

根據《曼谷郵報》和《泰國頭條新聞》報導，21歲受害女子「梅（May）」於4日晚間與女性友人前往當地酒吧飲酒。友人先行離開後，她留在店內獨自小酌，不久一名陌生泰籍女子主動上前攀談，並介紹一名中國籍男子與她認識。幾人相談甚歡，之後相約前往KTV續攤。

示意圖／一名21歲泰籍女子指控遭3名中國籍男子輪流性侵。（擷取自 免費圖庫freepik）

續攤結束後，該名男子提議回到自己住處繼續唱歌聚會。梅到場後才發現屋內還有另外兩名中國籍男子，沒想到3人隨即聯手將她拖進臥室，強行性侵得逞。梅事後情緒潰堤、當場痛哭，3人竟拿出1000泰銖（約新台幣近1,000元）試圖讓她息事寧人。她隨後搭車離開，直奔警局報案。

警方指出，接獲報案後立即會同翻譯人員前往涉案男子住所搜索，3名中國籍男子隨即被帶回警局接受偵訊。初步調查中，其中2人承認曾與梅發生性行為，但辯稱是「雙方自願、付費交易」，否認性侵指控。

目前案件已進入協調程序，受害人向每名嫌犯提出30萬泰銖（約新台幣28.6萬元）的賠償要求，但尚未達成和解。警方強調，仍將依相關法律程序進一步偵辦，並保護受害女子安全與隱私。

