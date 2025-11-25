21歲尪與妻吵架...狠心放火燒死9人！成近年最嚴重滅門慘案

21歲蘇姓男子殺害9名親屬。圖／翻攝自柬中時報

近年最嚴重命案！23日柬埔寨磅湛省斯登德朗縣發生一起滅門慘案，一名21歲蘇姓男子因長期與妻子發生爭執，狠下心殺害妻子、岳母、小叔子等共9名親屬；目前男子已被逮捕到案並坦承犯行，不過被捕時精神狀態不穩定，初步血液檢也無吸食毒品跡象。

根據《柬中時報》報導，21歲蘇姓男子23日凌晨5點30分時在果園放火燃燒，屋內妻子、岳母等8名親屬被燒死，1名親屬得知消息急忙趕到現場，也被發現於火場約100公尺處被蘇男割喉身亡。

21歲蘇姓男子殺害9名親屬。圖／翻攝自柬中時報

警方指出，9名死者均為親屬關係，包括7名女性和2名男性，其中年齡最小為5歲女童，其餘罹難者介於11歲至67歲；警方經獲報趕赴現場，立即成立「專責小組」，包括內政部刑事局、磅湛省警察局、兒童保護組織（CPU）、兇殺調查小組及法醫團隊，磅湛省政府也對這起滅門慘案表達哀悼，同時強烈譴責暴力行徑，並要求相關單位依法嚴懲。

目前命案現場已拉起封鎖線。圖／翻攝自柬中時報

事後蘇男於24日上午9時30分在上莊縣落網，並坦承犯案事實，不過蘇男被捕時精神狀態不穩定，初步檢驗體內未檢測出毒品成分；兒童保護組織（CPU）負責人James McCabe對此表示，在過去13年中調查超過400宗兇殺案，但「此案無論在遇難人數還是性質上，都是最嚴重、最令人震驚的案件。」目前當局將持續釐清案情，並對蘇男精神狀況進行檢測。



