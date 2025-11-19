21歲張員瑛豪砸3億台幣買豪宅！財閥閨蜜家族打造 僅15住戶買得到

手握21個代言、吸金力超強的韓女團IVE成員張員瑛，終於在今年買房了！而且無貸款，直接全額現金支付，買下總價137億韓元（約3億台幣）位於首爾高級住宅區漢南洞的73.8坪豪宅。

更驚人的是，張員瑛才剛過21歲生日，居然就眉頭不皺一下購入豪宅，叫許多年輕人羨慕不已，但也不要忘了，這可是這位「廣告女王」兼「最強偶像」，出道七年以來努力又嚴以律己的應得代價。

前有金泰希後有張員瑛

其實憑張員瑛超厲害的代言能力，早就該有豪宅了，卻沒想到直到今年三月才買下第一間屬於自己的不動產，要不是房地產業界與最高法院等登記資料曝光，大家都還被蒙在鼓裡。

據報導，這間豪宅位於首爾漢南洞、名為「Lucid House」的高級住宅區，地段極佳，不僅可以一覽漢江與南山塔的美麗全景，整個社區也只有兩棟建築、15個住戶，私密性極高。

社區內還配有24小時警衛和保全系統、專屬私人電梯等等，堪稱首爾最受歡迎的頂流別墅，也是為極度注重隱私的上流人士量身訂製的豪宅。每一戶大約244平方公尺（73.8坪），張員瑛上個月辦理過戶、完成所有權登記，難怪消息直到近日才透露出來。

據悉，女神金泰希婚前也曾居住於此，她在2012年以43.5億韓元購入同樣244平方公尺的戶型，並於2018年以64億韓元售出，六年間獲利20億韓元。

如今同樣類似的豪宅，2025年居然已經飆漲到137億韓元，不但令人咋舌，也讓這地段豪宅的升值潛力再度成為話題。

張員瑛入住豪宅外觀和屋內影片：

買豪宅與家人同住

張員瑛的經紀公司Starship也向《JoyNews24》表示：「這是個人事件，很難確認，只知道是為了家人一起居住。」

原來張員瑛是買來跟家人一起同住，真的有夠孝順，眾所周知，張員瑛大多數的行程都有媽媽陪同，不僅幫助她管理風險，同時親自照顧她的健康。

也因此張員瑛在演藝圈的表現一直非常穩定、從未傳出過醜聞，看來家人的付出佔據極大比例，如今全家入住豪宅，相信張媽媽肯定非常欣慰女兒的成就。

張員瑛和財閥閨蜜李珠英。（翻攝julesjylee IG）

財閥閨蜜牽線是關鍵

而除了想與家人一起住的舒舒服服之外，張員瑛的財閥閨蜜、DL集團第四代繼承人李珠英，大概也是讓她決定買下此處豪宅的關鍵。

DL集團（原大林集團）在全韓財閥資產排第18名，以建築材料起家，目前經營石化、房地產開發，「Lucid House」便由大林集團打造，再加上這裡的豪宅不是有錢就能買到，因此一般預料，李珠英應該有從中牽線，才能讓張員瑛順利購得。

兩人早在2023年就經常被目擊一起吃飯、一起練皮拉提斯，李珠英更經常去觀看IVE演唱會，為張員瑛應援打氣，在李珠英IG上也有超多與張員瑛互動的照片。

現年25歲、美國喬治城大學法學院畢業的李珠英，目前是知名網紅，她與GD、BLACKPINK也是熟識，娛樂圈人脈一流，而從張員瑛能夠買到「Lucid House」其中一戶看來，兩人關係的確比其他人更親密。

