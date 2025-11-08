21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺

一名前英國士兵被指控13年前在肯亞訓練時，殺害一名21歲肯亞年輕媽媽。（示意圖／Pixabay）





英國前士兵Robert James Purkiss被控在13年前，隨英軍赴肯亞訓練期間，殺害21歲的新手媽媽Agnes Wanjiru。近日他在英國倫敦的威斯敏斯特地方法院出庭，面臨肯亞提出的引渡要求。該案件因遺體被發現時已嚴重腐壞，引發國際關注。

根據《Mirror UK》報導，檢方指出，當年英軍休假時會進城酗酒並向女性付費性交易。Agnes與朋友在當地飯店Lions Court Hotel遇到 Robert等士兵，並留下孩子給朋友照顧。她最後一次被目擊，是與一名士兵一同離開飯店，之後便失蹤，再也沒有她的下落。

Agnes隔天未返回接孩子，下落不明之後，她的朋友報了警，兩個月後，Agnes的遺體在飯店的化糞池內被發現，遺體已經高度腐敗。當地法醫報告指出，Agnes遺體有2公分的刺傷與肺部塌陷。檢方並表示，多名士兵曾向軍警指稱Robert是兇手，甚至有人在Facebook上開Agnes的死亡玩笑。

Robert目前拒絕被引渡回肯亞受審，其律師強調他完全否認犯案，英國法院正在對於是否將他引渡回肯亞受審展開討論，以接受謀殺罪調查與審判。

