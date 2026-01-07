21歲男大生期末考猝逝！醫揭「低溫+壓力」成致命推手

年輕族群發生心因性猝死，多數與布魯蓋達症候群、肥厚性心肌病變等先天心臟病變相關，患者日常生活看似無異狀，卻可能在低溫、壓力等刺激下，突然發生致命性心律不整。

桃園一名21歲男大生在教室內突然昏倒，消防人員獲報趕抵現場後緊急送醫，仍回天乏術。（示意圖／Pixabay）

桃園一名21歲男大生5日在教室內突然昏倒，當時正值期末考周，消防人員獲報趕抵現場後緊急送醫，仍回天乏術，檢察官與法醫6日相驗後，初步判定為心因性猝死。

嘉義大林慈濟醫院急診部主任李宜恭受訪說明，心因性猝死是指在沒有其他潛在致死病因的情況下，因心血管問題導致突然非預期性死亡，常見原因包括心肌梗塞、主動脈剝離、心律不整等，患者可能因此到院前心肺功能停止（OHCA），在幾分鐘內猝逝。他表示，該院近日已收治多例心肌梗塞、主動脈剝離案例，患者多為中老年人，最年輕約40多歲，但20出頭年輕人的心因性猝死，通常與先天心臟病變有關。

李宜恭解釋，布魯蓋達症候群（Brugada Syndrome）屬於遺傳性心臟病，患者心臟結構通常正常，但因心肌細胞的離子通道功能異常，可能在無預警下發生心律不整。肥厚性心肌病變（Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM）同樣是遺傳性心臟病，可能導致心肌增厚而影響心臟功能，是部分年輕人或運動員猝死的原因之一。

隨著心室腔室變小、心肌失去彈性，患者也可能在無預警情況下發生致命性心律不整。（圖／123RF）

李宜恭強調，肥厚性心肌病變早期多無症狀，但隨著心室腔室變小、心肌失去彈性，患者也可能在無預警情況下發生致命性心律不整。他表示，不論是布魯蓋達症候群或肥厚性心肌病變，早期發現並積極處理都可減少猝死風險，一旦確診，一等親內的家人建議至心臟科評估做檢查。

李宜恭提醒，低溫、壓力等刺激均可能讓這類遺傳性心臟病變成為催化發病的隱形推手，增加瞬間奪命的危機，想避免憾事發生，可預防性在體內植入去顫器。此次事件發生時適逢強烈大陸冷氣團來襲，死因是否與低溫有關仍待釐清。

