21歲男建國當總統！他持「自製護照」去夜店無阻

一名年僅21歲的澳洲青年傑克森（Daniel Jackson），近日因親手創建的「維爾迪斯自由共和國（Free Republic of Verdis）」引發國際關注。他在出入酒吧或夜店時，不使用澳洲護照，而是遞出一本自製的「維爾迪斯護照」，且至今從未被拒絕。這個位於多瑙河沿岸、占地僅0.5平方公里的微型國家，起源於傑克森14歲時的一場童年幻想，如今已發展成擁有400名公民和2000名電子居民的「微型國家」。





21歲男獨立建國「成最年輕總統」！他擁400公民、持「自製護照」通行夜店

傑克森鎖定多瑙河「無主地」，於2019年宣布獨立建國。（圖／翻攝自臉書粉專《Free Republic of Verdis》）

比梵蒂岡還大！鎖定多瑙河「無主地」獨立 澳洲青年成世界最年輕總統

據外媒報導，維爾迪斯位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界，因兩國邊界爭議而成為主權模糊的「無主地」。傑克森於2019年正式宣布獨立建國，並強調領土雖然小，仍比梵蒂岡大。傑克森將建國發展成為自己的全職事業，而目前該國運作的資金來自全球2000名「電子居民」繳納25歐元的年費、募資及加密貨幣捐款，維爾迪斯甚至有外交與內政部長，在英國設立辦事處。傑克森坦言，他已開始從國家經費中領取薪水，成為「全世界最年輕的總統」。

傑克森目前仍面臨「無法落腳」維爾迪斯的困境。（圖／翻攝自臉書粉專《Free Republic of Verdis》）

有領土卻無法落腳！專家揭「維爾迪斯」建國痛點 傑克森仍堅信終將「得到認可」

然而，傑克森目前仍面臨「無法落腳」的困境。2023年他因試圖進入領土，遭克羅埃西亞警方強行驅離並下達永久禁止入境令。法律專家提醒，儘管傑克森對未來充滿信心，但維爾迪斯欠缺「實際居住人口」與國際承認，實質意義有限。對此，目前流亡英國的傑克森仍樂觀表示，他表示已與鄰國領導人進行了積極的會談，並相信維爾迪斯將在未來幾年「得到認可」，希望有一天能帶領維爾迪斯參加歐洲歌唱大賽，繼續這場世界從未有過的政治實驗。

