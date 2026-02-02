21歲男是總統！14歲建國比梵蒂岡大 現況曝光

丹尼爾注意到一塊無主之地，宣布成立維爾迪斯自由共和國。（圖／翻攝自@danieljacksonvs IG）





21歲的澳洲青年丹尼爾傑克森（Daniel Jackson）走進酒吧，安檢保全要求查看證件時，他遞出的不是一般人熟悉的澳洲護照，而是一本封面印著奇特紋章、國名為「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）的護照。這並非惡作劇，而是丹尼爾從14歲起就開始經營的「全職工作」。身為這個微型國家的總統，他不僅擁有憲法與政府，還吸引了全球數千名Z世代追隨者，試圖在多瑙河畔的一塊「無主之地」建立理想國。

少年總統在多瑙河無人區宣布獨立

根據《RNZ》報導，這場建國夢始於2019年，丹尼爾注意到位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界的多瑙河上，有一塊被稱為「口袋 3」（Pocket 3）的無人領土。由於兩國對邊界界定存在爭議，克羅埃西亞認為該地屬於塞爾維亞，塞爾維亞則主張國界應在河道中心線，導致這塊土地成了法律上的「無主之地」。這區域面積只有半平方公里，但仍然比梵蒂岡大。

丹尼爾根據國際法中「先佔」的原則，宣布在此成立維爾迪斯自由共和國。他表示，這塊土地並非從他國分裂，而是「沒人要」，因此維爾迪斯自由共和國作為最古老的積極索賠者，擁有合法權利。目前這個微型國家以拉丁語的「綠色」命名，標榜環保、人道主義與民主價值，成功吸引約400名公民以及2000名支付年費領取「電子居民」身分的追隨者。

遭到驅逐與禁止入境的領土挑戰

儘管在網路上聲勢浩大，但維爾迪斯自由共和國的現實建國之路卻充滿荊棘。雖然克羅埃西亞宣稱不擁有該地主權，但其邊境警察卻嚴格禁止任何人在該區定居，視其為侵犯邊境安全。2023年，丹尼爾與支持者試圖登陸定居時，遭到克羅埃西亞警方強行驅逐，丹尼爾本人甚至被永久禁止入境克羅埃西亞。

目前處於「流亡」狀態的丹尼爾在英國設有辦事處，透過眾籌、居民規費以及加密貨幣「模因幣」的銷售來籌措外交與政治經費。他堅信，隨著國際輿論的壓力，克羅埃西亞解除封鎖只是時間問題。

專家質疑國際認可與國家定義

對於維爾迪斯自由共和國是否能成為真正的國家，法律專家抱持保留態度。新南威爾斯大學教授霍布斯（Harry Hobbs）指出，建立國家的四大要素包括：領土、常住人口、政府及與他國建立關係的能力。雖然丹尼爾具備了政府架構與關係網路，但缺乏穩定的實體定居點仍是硬傷。

霍布斯教授更直言，即便維爾迪斯自由共和國符合了所有標準，最大的問題仍在於「他國是否承認」。在現行國際政治體系下，如果對大國沒有實質利益，新微型國家很難獲得外交承認。儘管如此，丹尼爾仍對未來充滿信心，他甚至開玩笑地表示，希望有一天維爾迪斯自由共和國能參加歐洲歌唱大賽或組建國家運動隊，將兒時的夢想徹底實體化。

