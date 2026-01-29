21歲與20歲男大生台13線車禍身亡！寒假聚會成永別

苗栗縣頭屋鄉台13線昨（28）日下午發生一起奪命車禍，兩名返鄉的大學生在騎車前往同學家途中發生意外，導致雙雙身亡。據了解，21歲林姓男大生載著20歲李姓男大生，途中疑似失控撞上路邊電線桿，林男當場飛墜水溝、四肢骨折，李男則被拋飛至附近的鐵絲網上，整個人血肉模糊，兩人送醫後宣告不治。

苗栗縣頭屋鄉台13線昨（28）日下午發生一起奪命車禍，兩名返鄉的大學生在騎車前往同學家途中發生意外，導致雙雙身亡。（圖／警方提供）

事發時，與兩人同行的還有另一名歐姓男大生，他騎在前方領路。歐男發現後方的兩人失聯後，折返尋找卻未果，直到接到警方通知才得知兩人已經身亡。根據監視器畫面顯示，林男騎車時不明原因衝向路肩，猛烈撞擊電線桿，導致悲劇發生。

警方透露，兩名死者趁寒假期間從北部返鄉苗栗，與高中同學相約聚餐後準備到歐男家續攤，卻在途中發生意外。目前檢警已針對兩人遺體進行相驗，初步判定死因為多重創傷及大量出血，但詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

