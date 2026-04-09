21歲裝潢工…削毀5車翻肚畫面曝！一吹現出原形

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者簡榮良／高雄報導

酒駕講不聽！今（9）日凌晨2時許，高雄鼓山區河西一路，一名21歲蔡姓男子開貨車，過彎時連撞停在路邊的5輛車，自己則翻肚受困車內，酩酊大醉的他，矢口否認酒駕，自稱在友人家餐敘後返家途中不慎擦撞；但一吹酒測值達0.17mg/L，涉犯公共危險罪，被移送法辦。

21歲蔡姓男子開貨車，過彎時連撞停在路邊的5輛車，自己則翻肚受困；他酩酊大醉，卻矢口否認酒駕。（圖／翻攝畫面）

警方於今日凌晨2時50分許接獲報案，指稱河西一路有自小貨車翻覆。警消獲報後立即趕赴現場實施救援並進行交通疏導。現場傷者為21歲蔡姓男子，受困於翻肚的貨車內，男子酩酊大醉似乎還沒意識到事態嚴重。

廣告 廣告

經了解，蔡男是一名裝潢工，案發時開著小貨車沿河西一路南往北方向直行時，因不明原因失控擦撞路邊停放的5輛車，自己失控當場翻肚受困。警消人員到場後迅速協助蔡男脫困，經消防人員檢視蔡男僅受輕微擦挫傷不需送醫。

除了全案依刑法公共危險罪嫌函送高雄地檢署偵辦，還有被撞毀的5輛車等他賠償。（圖／翻攝畫面）

令人氣憤的是，蔡男矢口否認酒駕，自稱在友人家餐敘後返家途中不慎擦撞；但酒測值達0.17mg/L是不爭的事實，除了全案依刑法公共危險罪嫌函送高雄地檢署偵辦，還有被撞毀的5輛車等他賠償。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

傳1句話就失聯…破門「驚見1物卡喉」獨居男半腳入鬼門！

車壞台88…婦人剛拆封三角錐「秒遭夾殺肉塞鐵」！砂石車下場曝

都愛戰爭遊戲！2理工科男大生「自製火藥炸國小」遭羈押 校方回應了

警界彭于晏…幫正妹逃罰單「滑進旅館5hrs」遭停職！當庭認罪求1事

