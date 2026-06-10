21歲車手拒捕衝撞警 勇警徒手破窗「拔河」逮人險遭輾 驚險畫面曝

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記者潘靚緯／台中報導

台中市警第六分局員警今（10）日上午11時許，在西屯區福科路偵辦詐欺案，趁著被害人與取款車手面交時上前圍捕，不料車手奮力抵抗一度還想開車衝撞員警逃逸，這時英勇的員警徒手奮力擊破車窗，狠狠揪住車手，頑強抵抗的21歲林姓車手最後被抬出車外，狼狽落網，員警成功阻止被害人的30萬現金，淪為詐團贓款，全案依法移送台中地檢署偵辦。

21歲林姓車手加速催油門想逃跑，衝撞員警的機車，另一名警趁機徒手破窗。(圖／翻攝畫面)

警方日前接獲被害人報案，表示遭網友以「投資虛擬貨幣、保證獲利」為由，誘騙投入資金，經後續察覺有異，遂報警求助。警方經過連日蒐證埋伏，於雙方再次約定面交時，伺機埋伏，等到被害人進入車內準備交款，便衣員警一人步行、一人騎機車衝上前試圖拉開車門，沒想到車手察覺之後，竟用力踩油門加速逃逸。

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車手抓著方向盤頑強抵抗，三、四名員警衝上前合力制伏。(圖／翻攝畫面)

員警騎乘的機車被撞倒，卡進轎車的底盤，戴安全帽的員警則趁機衝上前，火速徒手擊破車窗、拉開車門揪住車手，車手此刻奮力抵抗，雙腳不斷狂踢，死抓著方向盤不肯就範，三、四名員警衝上前包圍，拉住車手雙腳用拔河的方式直接拖出車外，壓制在地。

民眾目睹警察圍捕詐團車手過程，拍手叫好。(圖／翻攝畫面)

警方火速制伏詐團車手查緝到案，也成功阻止被害人30萬元的血汗錢，附近民眾目睹警方圍捕過程，得知落網的詐團車手，忍不住拍手叫好。警方強調，將持續溯源追查詐騙集團上游成員及金流網絡，強力掃蕩面交車手、收簿手及相關共犯，從源頭斬斷詐欺犯罪鏈，同時結合金融機構、超商及社區力量，深化防詐宣導與阻詐機制，全力守護民眾財產安全，展現警方打擊詐欺犯罪、守護市民財產的決心。

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