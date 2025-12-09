21歲醫大生遭無照酒駕男撞死 主播父「全身兒衣服」泣訴：代他出庭討公道

陳父穿上兒子衣服出庭，要為亡子討公道。讀者提供



今年3月，高醫大22歲陳姓學生到台中實習打工，半夜騎車外送卻遭無照酒駕的吳姓男子狠撞喪命，引起社會撻伐。陳父是電視台體育主播，面對兒子遭無情奪去性命，陳父今天（12／9）特別穿上兒子生前的衣服出庭，「就像他也在這個法庭」一樣。陳父淚訴，自己沒有機會再愛孩子，希望惡劣的吳男被重判，還給兒子一個公道。

檢方起訴指出，吳男（22歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛豐田Alphard V6上路，經台中市西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），陳男傷重送醫不治，吳男竟肇事逃逸。

台中地院國民法庭今上午開庭，公訴檢察官陳昭德列舉吳男2023年已犯下妨害秩序、傷害等3項前科，均被判有期徒刑確定，且吳開車至今也有高達15件交通違規，罰款金額一共17萬1500元，但吳男「一毛都沒繳。」

陳父是電視台的體育主播、主管，連續兩日參與庭審，陳父今天特地穿上兒子生前愛穿的服裝出庭，他聲淚俱下控訴，培養兒子到大四快畢業，就讀醫學院職能治療，從產房看著他出生，最後卻是到太平間認屍，對所有家長都是難以言喻的痛。

陳父也回憶，兒子的畢業典禮父母從不缺席，原本今年要開開心心參加他大四畢業典禮，卻因一場車禍等不到了。陳父控訴，吳男以最惡劣的酒駕肇事，還無照、超速闖紅燈，肇事逃逸等等，他辛辛苦苦最愛的孩子就這樣沒有了。

陳父也痛心批判，表示台灣酒駕致死刑責最高只有10年，就算加上肇事逃逸，可能15年都判不到，台灣司法就是這樣才會不符人民期待，這次透過國民法官參審，希望給予酒駕肇事最重的刑責，不僅還給他兒子公道，也是給社會最大警惕，酒駕零容忍、酒駕肇事會被判重刑，這樣兒子的死才有社會價值。

