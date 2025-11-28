21歲「圓圓」年度健檢 北市動物園：自然老化

（中央社記者陳昱婷台北28日電）今年21歲的台北市立動物園大貓熊「圓圓」今天完成年度健康檢查，園方表示，牠在眼科、腎臟與脊椎等部位都出現明顯但自然的老化跡象，將依此調整日常照養方式，陪伴牠變老。

台北市立動物園發布新聞稿表示，獸醫團隊今天邀集台灣大學獸醫學院及牙醫學院、行政院農業部畜產試驗所等專家合作，替大貓熊「圓圓」完成客製化健檢套餐，過程順利。

園方說明，此次健檢項目包含全身X光、電腦斷層、血液與生化分析、牙科、眼科及心腹超音波等，結果顯示「圓圓」主要器官功能良好，胃與食道內視鏡也未見異常，不過隨著年紀增長，牠的部分身體機能已開始出現明顯老化跡象。

動物園表示，「圓圓」在眼科、腎臟與脊椎都呈現高齡動物常見的生理變化，不過都在可管理的範圍內，活動力仍然良好也沒有出現明顯疼痛或異常跡象，將透過持續的雷射護理與保養藥物給予照護。

此外，「圓圓」的血壓略有上升趨勢，尿液蛋白質指標也較以往略高，雖沒有急迫性健康危機，但意味著「圓圓」已進入高齡觀察期，需要更細緻、貼心的照護。

動物園表示，已開始針對此次健檢結果調整「圓圓」的日常照養方式，將提升血壓與腎臟功能的監測頻率，並調整飲食配方、優化生活環境，同時持續進行牙科追蹤，減輕脊椎退化帶來的潛在負擔，確保牠的生活品質穩定且舒適。（編輯：張銘坤）1141128