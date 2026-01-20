21歲「大姐」遭囚900天餓死！母見屍冷血洗浴室 師慟：她瘦小常給麵包

社會中心／台中報導

大甲「虎媽」疑拘禁女兒致死。（圖／資料照）

台中一名詹姓婦人將21歲陳姓次女囚禁家中長達900多天，期間斷食虐待致死。詹婦發現女兒未進食竟「逕自認定已死」未救援，直至隔日才清洗浴室滅證。檢方依私行拘禁凌虐致死罪起訴。死者高中師長回憶，陳女在校人緣佳，但母親管教嚴格，因此曾透露「不想回家」，最終遭強迫休學釀成悲劇。

起訴書指出，詹姓婦人自2023年起，因不滿小女兒家務未達標，展開如同「集中營」式的恐怖統治。詹婦利用電線將女兒房門與樓梯扶手綑綁，後期更將囚禁範圍縮至浴室，將門把鎖死在五斗櫃上，長期僅提供極少量食物，導致女兒體力枯竭。

調查發現，案發當天詹婦見浴室門口的2包菜粥原封不動，敲門無回應，竟冷血的「逕自認定女兒已死」，未開門查看或呼叫救護車，放任女兒孤立無援直至斷氣。直到隔日凌晨，詹婦為掩蓋屍臭才解開電線並清洗浴室，隨後才由其丈夫發現遺體報警。

女兒被囚禁，丈夫怕妻不敢救。（圖／資料照）

隨著案件細節曝光，死者的身世也令人鼻酸。據《自由時報》報導，陳女曾就讀南投某高中照顧服務科，一年級時住校，在校人際關係良好，還被同學暱稱為「大姐」。學校老師回憶，陳女個子瘦小，老師們常在抽屜放麵包、零食給她果腹。當時校方就察覺詹母管教異常嚴格，不准女兒辦手機、假日也不准與同學出門，老師甚至曾借舊手機給對方使用。陳女曾多次向同學透露「比較喜歡待在學校，不想回家」。

校方指出，陳女曾因連續曠課3天遭校方通報，詹母隨即取消其住校資格；高二時，詹母堅持幫女兒辦理休學，儘管校方極力勸阻，仍無法阻止對方被帶回家中。誰也沒想到，這一回家竟是落入長達900多天的囚禁地獄，最終慘死在親生母親手中。

台中地檢署認定詹女涉犯《刑法》私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪，屬家庭暴力重罪，依法提起公訴，全案將交由國民法官審理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

