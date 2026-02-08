21秒火辣超晃片流出！40歲李毓芬淡出演藝圈突露臉 「驚人近況」曝

記者蔡維歆／台北報導

李毓芬2023年2月驚喜現身倫敦時裝周後，便沒有再公開露面，就連社群平台也鮮少更新，直到7日才悄悄在Instagram限時動態上傳了21秒的跳舞影片，身材維持得超苗條，完全看不出來已經40歲了。

李毓芬頂著一頭捲髮。（圖／翻攝自IG）



李毓芬從2022年底推出《再見公主》後，便沒有新作品，基本也不現身螢光幕，不過昨日罕見更新了舞蹈影片，李毓芬在影片中身穿淺灰色細肩帶低胸背心，大方展現白皙肌膚與纖細鎖骨，下半身搭配同色系寬鬆棉褲，腳踩運動鞋，短版中空的剪裁讓她的纖細腰身在鏡頭前一覽無遺，毫無贅肉的螞蟻腰若隱若現出川字馬甲線。

李毓芬曬出跳舞影片。（圖／翻攝自IG）

而她近年讓自己遠離鎂光燈，雖是各大活動熱邀寵兒，卻罕見地鮮少出現在公開場合，就連社群平台也鮮少更新ㄝ但與圈內好友仍保持聯繫，上次公開的行蹤便是陪同好友宋米勤到日本觀看G-DRAGON（權志龍）的演唱會，同時也慶祝她的40歲生日。IG的動態除了一些雜誌沙龍照外，還有受邀前往卡塔爾觀看F1的比賽。

