21縣市低溫特報「凍到明早」 4地警戒下探6度

中央氣象署今（8）日下午發布21縣市低溫特報，今晚至明晨（9日）寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

低溫區域範圍涵蓋21縣市，橙色燈號包括新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號包括彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。

氣象署表示，今天受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，除澎湖之外，全臺各縣市局部沿海或空曠地區均有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長；降雨方面，迎風面基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、花東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。

氣象專家吳聖宇則指出，今晚到明天清晨台南以北到花蓮都市地區低溫8至11度，空曠地區有機會降到6至8度或以下，高屏及台東都市地區低溫則是預報在11至13度，空曠地區有機會降到8至10度間，尤其是下半天轉乾之後，留意輻射冷卻造成的低溫現象。

