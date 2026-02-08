21縣市低溫特報！南投中寮7.1度 年前天氣搶先報

氣象署發布21縣市低溫特報！本島縣市平地最低氣溫：南投中寮7.1度，年前天氣穩定適合大掃除。（圖：報天氣臉書）

氣象署發布低溫特報！本島縣市平地最低溫：南投中寮7.1度。今晨（9日）寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。【橙色燈號（非常寒冷）】：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。【黃色燈號（寒冷）】：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

氣象署指出今天水氣較少，風向逐漸轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；氣溫方面，寒流影響至清晨，預測低溫西半部及宜蘭8至12度，花蓮及臺東12至13度，除澎湖之外，各縣市局部沿海、空曠地區或近山區平地有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，預測高溫較昨日回升，北部、宜蘭及花蓮16至18度，中南部及臺東約20至22度。離島天氣：澎湖陰天，12至16度，金門晴時多雲，7至13度，馬祖陰天，6至9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，明天至週三上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，因輻射冷卻，週三清晨仍有低溫。週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。週四各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週五至週日「小年夜」(15日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

吳德榮提醒「除夕」（16日）東北季風略增強，大臺北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。「大年初一」（17日）各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大；東半部偶有零星降雨機率。「初二」（18日）之後，各國模擬分歧，持續觀察模式調整。