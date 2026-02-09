21縣市防10度低溫 南投中寮凌晨7.1度

（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署發布低溫特報，今晨至上午除澎湖外，各縣市要留意攝氏10度以下低溫，凌晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉7.1度。氣象專家吳德榮表示，預估13至15日各地天氣晴朗穩定。

中央氣象署今天發布低溫特報，清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生。低溫橙燈地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫；連江縣有持續6度左右或以下氣溫。

黃色燈號地區為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣，要留意10度以下氣溫。

根據氣象署網站，凌晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉7.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多、偶有零星短暫降雨，白天氣溫略升、仍偏冷，夜間輻射冷卻加成；今晚、明晨本島部分平地仍有10度以下低溫，須注意保暖，續防寒害。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天白天起至11日上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，因輻射冷卻，11日清晨仍有低溫；11日下午起，另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。

吳德榮指出，12日各地天氣好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨。13至15日（小年夜）各地晴朗穩定、回暖如春，但因輻射冷卻，注意日夜溫差很大。

此外，吳德榮說，最新模式模擬顯示，16日（除夕）東北季風略增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降，其他地區影響輕微，仍為晴時多雲。17日（初一）各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大，東半部偶有零星降雨。18日（初二）之後，各國模擬分歧，須持續觀察模式調整。（編輯：吳素柔）1150209