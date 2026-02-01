21萬人受惠 桃園生生有鮮乳2／23上路

桃園市政府將自2月23日新學期起推動「生生喝鮮乳」政策，凡設籍桃園市2歲至12歲或就讀桃市公私立國小、幼兒園及托嬰中心的孩童，每周可憑卡免費領取1份鮮乳或豆漿，市府自籌2.8億元經費，全市約21萬名學童受惠。桃園市教育局表示，截至1月底，約有8000名孩童申請鮮乳卡。

教育局說明，國小學童使用目前持有的「國小數位學生證」，幼兒園及托嬰中心或未就學的孩子則可拿著「兒童鮮乳卡」，到統一、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、家樂福超市及楓康等8大通路的全國門市，皆可靠卡感應領取，桃園共有1955家門市，分別提供不同品牌的國產鮮乳及豆漿，品項包含了17項鮮乳及18項豆漿，讓孩童及家長可以有多樣選擇，並可就近輕鬆領取。

教育局表示，兒童鮮乳卡現已開放申請，家長可在孩童滿2歲前1個月就提前幫孩子申請兒童鮮乳卡，線上申辦可以直接至「桃園網路e指通」網站申請，製卡完成後會直接將卡片寄到家中；實體臨櫃則可以到桃園市13區公所、桃園市立圖書館總館及各區主要分館與教育局辦理，隨到隨辦、當場領卡。

教育局指出，桃園市2至12歲共計有21.6萬名孩童，其中設籍桃園未就讀桃園學校約2萬人。單就這2萬名孩童，教育局分別在1月初及1月底寄給家長2次鮮乳卡申請通知單，截至上月底已接獲約8000名孩童鮮乳卡的申請。

農業局表示，桃園市乳牛場數約27場，共4917頭牛、年乳產量約1萬8000公噸，年產值為5億元，約占全國4％。桃園市為統一、光泉、義美、福樂等乳品加工廠的設立地點，桃園市乳牛場契作廠商，以光泉的16場為最大宗，桃園市酪農所產的鮮乳可間接提供每天50公噸給桃園市學童。

教育局說，為了照顧每個孩子，也請學校及家長鼓勵孩子養成每周兌領鮮乳飲用的好習慣，為孩子補充成長所需的蛋白質、鈣質等重要營養素。1瓶鮮奶的價格或許不高，但為孩子帶來的健康價值卻是無比珍貴，將會繼續堅持努力、優化政策，當孩子成長階段的後盾，一起照顧孩子的健康。