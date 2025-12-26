21萬股民注意！ 00981A改季配「這」天可領

財經中心／廖珪如報導

00981A基金經理人因為此前操盤統一奔騰基金，績效良好，此次操盤主動式ETF（00981A）才半年，基金規模就已經相當龐大，現在又進入季配行列。（示意圖/ PIXABAY）

跑贏大盤，今年最受矚目ETF之一，主動統一台股增長（00981A）加入季季配戰局！根據統一投信26日公告，主動統一台股增長收益分配頻率由「按年分配」調整為「按季分配」。主動統一台股增長（00981A）基金經理人是陳釧瑤，她是業界明星基金經理人，最有名的成績就是「統一奔騰基金」績效眾所矚目，此次操盤（00981A）績效也不俗。

統一投信官方公告指出，此次調整旨在優化投資人體驗，預計於 2026 年 3 月 2 日公布首次季配息之預估金額，並於 3 月 13 日確認實際金額，隨後在 3 月 17 日除息，收益預計於 4 月 10 日入帳。法人觀點認為，00981A 轉向季配息反映了台股主動型基金為了在被動型 ETF 氾濫的市場中突圍，正積極整合「主動選股優勢」與「高頻率現金流」兩大特色。此舉不僅有利於吸引尋求定期收入的存股族，亦能降低單次配息過高導致的淨值劇烈波動，在維持基金中長期增長動能的同時，提供更穩定的分配預期。

