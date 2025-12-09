21號蒸汽火車頭 可望復駛

阿里山林鐵與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路9日締結為姊妹鐵路，農業部林業及自然保育署署長林華慶（左）、澳洲之字形鐵路執行長Daniel Zolfel代表雙方簽約。（廖素慧攝）

阿里山林鐵與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路，都是以「之」字形路線聞名的百年產業鐵道，9日在北門驛簽約締結姊妹鐵路，林保署長林華慶表示，停駛多年的阿里山小火車21號蒸汽火車頭將透過雙方技術交流，可望於明年復駛。

農業部林業及自然保育署署長林華慶、澳洲之字形鐵路執行長Daniel Zolfel代表雙方簽約，阿里山林鐵與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路正式締結為姊妹鐵路，嘉義市長黃敏惠、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡、立委陳冠廷等官員民代見證。

阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路都有百年歷史，行駛於陡峭蜿蜒山區，都有工程與地形的挑戰，此次簽約後阿里山林鐵的國際姊妹鐵路擴增為日本、瑞士、印度、英國、斯洛伐克、澳洲等6國10條鐵路。

林華慶表示，阿里山林鐵與之字形鐵路軌距不同，但兩鐵路有很多相似處，如運用「之」字形路線運行、屢經天災而中斷行駛，都克服困境，展現堅韌精神復駛。澳洲之字形鐵路團隊技術精良，台澳雙方2023年起交流，締結姊妹鐵路後雙方會有技術、觀光行銷互惠等多元的實質交流，阿里山小火車21號Shay蒸汽機關車將透過技術交流可望明年在山地復駛。

Daniel Zolfel表示，期待以「技術與文化雙軌並進」為合作主軸，推動蒸汽機車維修、鍋爐技術交流與文化資產的保存維護，行銷互惠聯票及開發紀念品等。

黃敏惠表示，今年嘉義市歡慶建城321年，阿里山鐵道對嘉義市的歷史文化發展扮演絕對重要的角色，期待未來能與更多國家的鐵道文化有更多教育、文化及產業上的交流與合作。