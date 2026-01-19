21週流產痛未平！姜恩菲婚禮後仍不登記 首度淚曝遭霸凌：打到耳膜破裂

記者陳宣如／綜合報導

韓國女星姜恩菲（강은비）近日在tvN 節目《金昌玉秀4》中，首次公開自己長期無法對丈夫撒嬌、且遲遲未辦理結婚登記的原因，並指出這與她學生時期遭受的嚴重校園霸凌有關；沒想到節目播出兩天後，她又在社群平台發布一段讓人心碎的影片，透露自己在懷孕21週時失去期待已久的孩子。兩項消息在短時間內接連曝光後，讓外界再次關注她多年以來承受的壓力與傷痛。

韓國女演員姜恩菲與丈夫邊俊弼愛情長跑17年。（圖／翻攝自IG @ekobi_）

節目以「不舒服的同居，乾脆分手吧！」為主題，姜恩菲與同為首爾藝術大學校友的丈夫邊俊弼以觀眾身分出席，並透露當時她已懷孕12週。兩人愛情長跑17年後結婚，目前婚齡已達9個月，但至今仍未辦理婚姻登記。邊俊弼在節目中表示，婚後兩人日常互動仍帶有距離感，原因在於姜恩菲幾乎不會稱呼他「老公」、「親愛的」，也「幾乎沒有撒嬌過」。他坦言自己婚後希望能嘗試過去戀愛時期沒有做過的相處方式，但妻子似乎不擅長表達情感，讓他感到困惑與焦慮。

姜恩菲在節目中首度公開與丈夫不登記結婚原因。（圖／翻攝自YouTube ＠tvN《金昌玉秀4》）

針對丈夫在節目中提出的疑問，姜恩菲首次公開多年來的心理原因，直指自己在學生時期遭到嚴重的欺凌，而留下心靈創傷。她回憶當年曾被同學排擠並受到肢體傷害，甚至一度被打到耳膜破裂，目前一側耳朵仍裝有人工耳膜。她表示，當時「不僅沒人喜歡我，還被嚴重排擠」，這段經歷讓她長期無法放下防備，也影響她在婚姻中對情感表達的方式。

姜恩菲也談到進入演藝圈後所遭遇的負評，她表示，曾因在綜藝節目中努力配合與偶像形成曖昧橋段、做出可愛反應，卻被貼上「做作」、「討厭」等負面標籤。她指出，當時網路尚未有惡評管理機制，搜尋自己名字時大多出現謾罵內容，她也只能硬撐承受。

姜恩菲坦言，這些外界批評讓她在婚後與丈夫相處時更加壓抑自己的脆弱，甚至會因害怕被討厭或拋棄而刻意表現得強勢；而每當丈夫認為她不夠親近時，她當場落淚表示「心其實都痛到不行」。

姜恩菲自曝曾遭校園霸凌，甚至一度被打到耳膜破裂，至今仍裝著人工耳膜。（圖／翻攝自YouTube ＠tvN《金昌玉秀4》）

至於遲遲未完成結婚登記的原因，姜恩菲表示，除了個人情緒因素外，她也擔心登記後會成為丈夫的負擔。她透露，婚後仍有網友留言指責邊俊弼「怎麼會跟這樣的人結婚」、「娶了她很可憐」，甚至將她過去的爭議與負面評價再次拿出來討論。姜恩菲認為「登記了就會拖累他」，因此不敢在法律上正式成為妻子。她也在節目中提到，曾對丈夫說：「你可以逃走，我一個人也能活」，反映出她對婚姻與自我價值的焦慮。

韓國女星姜恩菲懷孕21週不幸流產。（圖／翻攝自IG @ekobi_）

被問及若能回到過去希望回到幾歲，姜恩菲痛哭表示，希望回到18歲、尚未開始演藝活動的時候。她說自己的本名是美真，並表示希望能在沒有「姜恩菲」這個身分的世界中，以美真的身份生活。節目中，邊俊弼聽完後也難掩情緒，當場落淚並擁抱妻子。

而在節目播出兩天後，姜恩菲於15日在社群平台發布影片，透露自己在懷孕21週時失去胎兒，並以「山蔘啊（胎名），我愛你，我們下次再見」等話語表達哀痛。她表示，這段經歷讓她在短時間內經歷極大情緒波動，也引發外界對她近期身心狀態的關注。

