（記者許皓庭／綜合報導）步入 2026 年，大眾對居住品質的追求，已從「物質的擁有」轉向「身心的安穩」。21 世紀不動產指出，新春大掃除不只是例行家務，更是一場「生活品質的深度校準」：當家中物品過量，最先被消耗的往往不是空間，而是日常的效率與情緒。透過精準的斷捨離與高效收納，不僅能釋放物理空間，也能降低視覺雜訊帶來的壓力，讓家真正回到能放鬆、能休息、能順暢生活的狀態。



圖／21 世紀不動產分享新年斷捨離收納 4 招，找回家的呼吸感。（21世紀不動產 提供）

一、斷捨離心理學：先清理心理負擔，才做得到真正的收納

整理的第一步不是購買收納盒，而是奪回空間的主控權。21 世紀不動產建議，在動手前應先執行以下「心理清單」，將物品對生活的干擾降至最低：

廣告 廣告

1.一年未使用準則

過去 12 個月（包含四季換季）未曾使用的物品，未來再被需要的機率極低，應勇敢放手。

2.二選一精煉法

同類物品（如馬克杯、黑色外套、保溫瓶）過多時，僅保留功能最強、美感最高的那一件，避免功能性冗餘

3.情緒成本清理

面對「買貴了卻不實用」或「別人送但不喜歡」的物品，請以「拍照留念 + 捐贈」取代「勉強保存」，卸下心理負擔。

4.維護拖延判斷

那些待修理、待送洗卻被擱置超過半年的雜物，代表它們已不再值得你投入時間與空間。

圖／整理的第一步不是購買收納盒，而是奪回空間的主控權。（21世紀不動產 提供）

二、專業收納實踐：換季衣物＋生活雜物 4 招，讓秩序變得可維持

完成減法後，才進入真正的收納。收納不是把東西藏起來，而是降低取用成本：拿得到、放得回去、維持得了。

1.換季衣物：先「清掉再收進」，衣櫃才不會越換越爆

收冬衣前先淘汰今年沒穿到、穿了不舒服或不好搭的厚外套與毛衣。收進箱子的衣物必須符合一個標準：下一季一拿出來就能穿。你收的是未來的效率，不是過去的沉沒成本。

2.透明化＋標籤化：縮短尋找時間，也避免重複購買

換季建議用透明、可堆疊收納箱，外側標示「品類＋季節」（如：冬外套／圍巾手套）。找得到，才會用；用得順，才會維持秩序。

3.使用情境分區：設計「不用靠意志力也能維持」的收納系統

與其把物品越分越細，不如先回到一個核心原則：依照生活動線，把東西放在「你會用到它的地方」。收納的終極目標不是看起來整齊，而是讓你在忙碌的日常裡，仍然能「不假思索就放回去」。當每個區域都有明確任務、每件物品都有固定回家路線，家就不需要靠意志力維持，秩序會自然留下來。



玄關｜外出小站 ：鑰匙、口罩、雨具（出門一把抓，回家一放下）

書桌｜充電小站 ：充電線、行動電源、電池（避免分散到處找）

廚房｜備料小站：夾鏈袋、保鮮膜、剪刀（備料動線更順、檯面更清爽）

4.隱形空間 × 視覺減重：讓家瞬間變清爽、有質感

想要最快看見質感立刻提升的效果，關鍵不是塞更多，而是把視線與檯面釋放出來。善用門片後、櫃體側邊、牆面等垂直空間，以掛鉤、磁吸條收納鑰匙、清潔工具與小物，把檯面留白、降低視覺雜訊；同時針對開放式層架或衣櫃外露區，採用「色塊分群」——依顏色深淺排列衣物、書本或收納盒，達到 視覺減重 的效果。當「東西被收上去、視線被整理好」，空間立刻更乾淨、更有秩序，也更像你想住的家。

圖／收納不是把東西藏起來，而是降低取用成本：拿得到、放得回去、維持得了。（21世紀不動產 提供）

21 世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，居住空間的秩序感會直接影響情緒與專注力。當物品量回到合理範圍、動線不再被阻斷，家會變得更容易維持：你不必一直整理，而是更少需要整理。留白也會放大採光與視覺舒適度，讓人在家更能放鬆、休息，甚至更願意邀請親友來作客，因為空間不再讓你感到負擔，而是支持你的日常。

關於 CENTURY 21®

CENTURY 21® 創立於 1971 年美國加州，由房地產傳奇人物 Arthur E. Bartlett 與 Marsh Fisher 共同創辦。1997 年引進台灣，並於 2002 年設立亞太區總部，成為全球版圖拓展的重要據點。（www.century21.com.tw）

品牌秉持「優質化、國際化、科技化」核心理念，攜手全球逾 169,000 名專業經紀人，致力提供高效、可信賴的房地產服務。CENTURY 21® 同時為加盟系統成員提供業界領先的工具、資源與行銷支持，全面提升服務品質與業務競爭力。

目前 CENTURY 21® 擁有超過 16,000 個據點，遍佈全球 86 個國家與地區，已躍升為全球最大房地產仲介品牌，持續擴大全球影響力，穩固其國際連鎖領導地位。

Century 21 Real Estate LLC 為美國上市公司 Anywhere Real Estate Inc.（NYSE: HOUS）旗下子公司。母公司為全球房地產加盟與特許經營領域的領導品牌，業務涵蓋房仲、搬遷與結算等多元服務。

© 21 世紀不動產 All rights reserved. 各加盟店均為獨立擁有及經營。

更多引新聞報導

斷崖式降溫！週末冷氣團強襲 低溫恐達寒流等級

泡湯配砂鍋粥成回憶！北投皇池3月底停業 老顧客不捨

