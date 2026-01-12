21：31宜蘭外海規模5.3地震 氣象署研判「1227餘震」

即時中心／徐子為、黃彥翔報導



今（12）晚間21時31分左右，宜蘭外海發生芮氏規模5.3有感地震，地震深度70.3公里，台灣本島震度3級地區包括宜蘭縣南澳、桃園市及新竹縣關西等地。氣象署於晚間22時10分召開記者會說明，地震測報中心主任吳健富表示，後續仍可能有餘震發生，提醒民眾需多注意。





根據氣象署氣象報告，各地測得最大震度為宜蘭縣南澳、桃園市及新竹縣關西3級，新北市、花蓮縣、台北市、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣及嘉義縣2級震度，而基隆市、台東縣、雲林縣、嘉義市及台南市則為1級震度。

吳健富說明，今晚地震為菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊在台灣東部擠壓所致。

吳健富進一步說明，去（2025）年12月27日發生規模7地震，震央位於宜蘭外海，今晚地震同樣也在宜蘭外海，因此研判推估這次「是1227餘震」。

吳解釋1227規模7的地震，並不會透過單一主震就消耗所有能量，並指出，其實先前也有餘震，但因規模小震度深，才民眾沒什麼體感，今晚規模超過5，才民眾「比較有感」。

吳健富重申，先前發生1227地震時，當時就提醒，後續恐會有規模5.5至6餘震，今天發生規模5.3的餘震，後續也可能持續發生餘震，但因深度較深，民眾感覺較無感。

