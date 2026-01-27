21.6坪侘寂風新成屋，質樸語彙描繪大地色系親子宅

編輯 游芷涵｜圖片提供 睿利設計

以溫潤的大地色系為基調，揉合自然質樸的侘寂美學，這間21.6坪的新成屋，承載著兩大一小的日常生活。透過留白、材質層次與光影變化，設計師在有限的坪數中，鋪陳出一處靜謐而溫暖的居所，讓空間回歸生活本質，細細品味家的溫度。



L型玄關格局中，設計師巧妙運用鏡面放大視覺尺度，使入口空間不顯侷促。一側規劃整面收納櫃體，中段以開放式檯面作為入門端景，不僅能展示生活品味，也方便回家時隨手置物。下方採懸浮設計，減輕櫃體量感，使畫面更顯輕盈，同時也預留擺放室內拖鞋的空間，讓日常動線更加順暢。考量兩大一小的家庭成員需求，整體空間以開闊的公領域作為核心，增加家人間的互動與陪伴感。設計師將一隅規劃為開放式書房，即便在家工作，也能與家人共享同一空間中的靜默時光。大面櫃體滿足收納機能，並透過燈帶修飾層次，透明展示櫃玻璃降低視覺壓迫感，牆面的黑鏡設計則進一步放大空間尺度；中段開放式平台兼具備餐與展示功能，為生活增添細膩儀式感。客餐廳之間的天花橫亙的樑體以深色木皮包覆，柔化結構線條，並延伸至柱體，延續木質語彙，同時規劃層板作為展示收納。客廳以半高電視牆界定場域，搭配圓弧修飾隔屏，使空間轉換更顯柔和；沙發背牆選用特殊塗料，呈現細膩而富層次的紋理；明亮的配色、暖調燈光與大片採光相互呼應，營造出通透且溫暖的公領域氛圍。

主臥室承襲公領域的大地色調，床頭牆中段規劃開放式檯面，搭配深色木皮與燈帶設計，柔化視覺並增添層次感；床尾整面收納櫃體，滿足實用機能。次臥則以壁布鋪陳床頭牆，營造溫柔寧靜的休憩氛圍，為家中成員提供舒適的私密空間。

