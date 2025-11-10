210公分卡比獸出沒！高雄首間「寶可夢明耀之星旗艦店」開幕，天天免費送卡牌
寶可夢訓練家們集合！現在除了台北地下街之外，南台灣第一間寶可夢名耀之星旗艦店「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」宣布插旗高雄，將於11/3在高雄捷運美麗島站正式開幕！店內有超吸睛的210公分巨大卡比獸，讓大小朋友拍照打卡，還有遊戲機台、卡匣展示區、官方周邊商品專區，重點是整個11月在台北、高雄店都有限量「路卡利歐」卡匣免費送！趕緊一起來看看吧～
「寶可夢名耀之星旗艦店」首度插旗高雄
美麗島站是高雄捷運紅線、橘線交會的核心樞紐，站內有許多國際品牌與動漫文化內容，這次高雄捷運首次引進日本原廠授權的動漫遊戲專門店，攜手墨凡商場、SEGA Taiwan引進日本官方授權卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》，開設南台灣首間「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」寶可夢名耀之星旗艦店，將於11/3（一）在高雄捷運美麗島站B1F墨凡商場盛大開幕，讓高雄寶可夢粉絲直呼好興奮。
▲「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」寶可夢名耀之星旗艦店，將於11/3（一）在美麗島站B1F墨凡商場開幕。（圖片來源：高雄旅遊網）
210公分巨大卡比獸坐鎮
寶可夢名耀之星旗艦店「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」，現場將設置高達210公分的大卡比獸模型，１比１等身還原，今日店鋪模擬圖搶先曝光，卡比獸的呆萌模樣超吸睛！此外，店內還設有多台《寶可夢明耀之星》機台、MEZASTAR卡匣展示區、官方周邊商品專區，未來也將不定期舉辦限定活動，為玩家打造沉浸式的遊戲體驗空間。
▲「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」設置高達210公分的大卡比獸模型。（圖片來源：高雄捷運）
▲店內設有多台《寶可夢明耀之星》遊戲機可以玩。（圖片來源：高雄捷運）
11月台北、高雄店天天送卡牌
為慶祝「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」開幕，11/3～11/30期間，位於台北地下街的「MEZASTAR STATION TAIPEI」、高捷美麗島站的「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」， 將同步舉辦紀念活動，每日限量發送特別版MEZASTAR卡匣「路卡利歐」100枚，送完為止，鐵粉們趕緊把握機會衝一波！
▲11月開幕慶期間，在台北店、高雄店天天都有免費送卡牌活動。（圖片來源：Pokémon MEZASTAR）
【活動資訊】
寶可夢名耀之星旗艦店 MEZASTAR STATION KAOHSIUNG
開幕日期：11/3（一）
營業時間：週一至六11：00～21：00／週日10：00～20：00
地址：高雄市新興區中山一路115號B1（高雄捷運美麗島站 墨凡商場）
官網：https://www.pokemonmezastar.com.tw/
