2/11送神日怎麼拜？清屯怎麼做？送神日吉時、供品、禁忌一次掌握

送神日是台灣民俗重要節日，每年農曆12月24日，許多家戶都會準備甜品祭拜灶神，祈求來年順遂好運。今（2026）年送神日落在國曆2月11日（三），究竟送神日怎麼拜？送神日供品可以準備什麼？送神日禁忌又有哪些需要留意？Yahoo奇摩新聞編輯室帶你一次了解！

送神日這天，不少信徒皆會準備甜食祭祀，希望灶神能在玉皇大帝面前替自己美言，未來一年順順利利。（示意圖／Getty Images）

Yahoo新聞關心您：以下民俗傳統說法，僅供讀者朋友參考。

送神日是什麼？清屯又是什麼？

全國宗教資訊網指出，台灣漢人社會的習俗裡，相信天庭會派遣諸神進駐家戶，就近監察並考核一家人的善惡舉止、是非功過，以此作為獎善懲惡的依據，並在年末返回天庭稟告。而恭送常駐家中的諸神返回天庭述職的日子，便是所謂的「送神日」，固定在每年的農曆12月24日，以今（2026）年來說，落在國曆2月11日周三。由於諸神當中，灶神與家戶的關係尤為親近，因此民俗也將送神日稱為「送灶神的日子」。

至於常和送神日一併提到的名詞「清屯」，環境部說明，民間習俗裡，送神日送完神明後，會進行大掃除，稱為筅黗（ㄒ一ㄢˇ ㄊㄨㄣ），俗稱清屯，字義是使用竹製的清潔工具，清潔神壇前薰香出來的黃濁油污，也就是年終大掃除的意思。

送神日時間有限制嗎？送神日禁忌該注意哪些事？

俗話說「送神早、接神晚」，冬瓜行旅解釋，早點送神，神明才能有更多時間在天庭休息，因此有些人會在農曆12月24日子時（今年等於國曆2月10日晚上11時）後，便開始準備供品，搶在第一時間感謝灶神過去一年的保佑。送神時間最晚則建議，不要超過農曆12月24日午時（今年等於國曆2月11日下午1時）；另外，為了讓灶神好好休息，送神日可以考慮暫停開火，有需要開火的話建議開小火就好。

有專家提醒，送神日被視為吉日，切忌口出惡言，最好送神日兩天前就不要跟他人起口角，以免灶神一去不回，或是到天庭說家裡的是非。送神日這天也不宜帶有負面情緒，尤其是清屯時應保持心情愉悅，要是當下有太多不好的情緒，可能將負面磁場帶給神明和祖先。

送神日供品可以準備哪些？

掌握「先送神、後清屯」的概念後，接下來便要了解送神該準備的供品。冬瓜行旅提及，送神一般分成「送灶神」與「送眾神」，因為灶神在廚房，主神在神明廳，兩邊位置不同，所以會分開祭拜，供品也會個別供列。

那麼什麼樣的食物可以當作送神日供品呢？太乙堂易理研究中心分享，甜黏的食物，像是發糕、花生糖、冬瓜糖、八寶粥等，都很適合祭拜灶神，有甜、黏灶神嘴巴的寓意，讓灶神吃了後願意幫自己向天庭美言幾句，或是避免開口說壞話。部分地區亦有在灶上、門上、水缸、倉庫等處黏湯圓的習俗，相當特別。

參考黃連芳製香廠說法，送神日祭拜灶神、家神和祖先，需要準備的供品、金紙及祭拜地點各有差異，大家可以參考下列表格跟著做，就不會搞混啦！

送神日拜拜怎麼說？

事前工作準備完後，即可開始送神。在送灶神和家神時，可燒三柱香，並念以下口訣，等香燒到剩三分之一，手捧金紙向神明拜拜後，便能燒化金紙，最後取茶酒，以圓圈方式灑到金爐，完成送神。

「今日是12月24日送神日，弟子（信女）ＯＯＯ誠心誠意，準備ＸＸ供品及壽金、刈金、福金、大百壽金、雲馬，送家中眾神佛回天庭。請求眾神佛為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，保佑全家平安順利。」

鑑於祖先不會跟著眾神明返回天庭，因此在清屯前，務必燒香秉告祖先即將進行清屯工作，請祂們暫時迴避。說詞如下：

「Ｏ家歷代祖先在上，今日是12月24日清屯日，子孫ＯＯＯ準備豐盛菜餚與金銀財寶，請歷代祖先享用領收。子孫要為祖先清理桌面和清屯，請Ｏ家歷代祖先暫時迴避。」

清屯該怎麼做？要注意什麼？

清屯時，應依序清理家中的神像、神明香爐、祖先牌位、祖先香爐、神明桌。清理神像時，應先用乾淨的毛刷或乾布擦拭，還是不乾淨再用溼布清潔，千萬不要用水清洗，不然可能驚擾神明、祖先，使得家中運勢不順。

清理香爐時，建議不要直接移動香爐，而是準備全新的湯匙與篩子（神明和祖先的湯匙必須分開使用），將香灰用湯匙舀起過篩濾掉雜質後，保留香爐約八分滿，再把香灰抹平並保持鬆軟，因為「香灰鬆鬆，賺錢才會輕鬆」。要格外注意，倒爐是相當忌諱的舉動，否則可能把家中的財庫及好運都倒掉。此外，爐中香腳也不可全部拔除，最少保留三炷舊香，取留下福、祿、壽三寶之意，同時代表著香火的延續，其餘香腳則可放入金爐燒化。

清屯結束後，記得按照原先位置，將神像、神明香爐、祖先牌位、祖先香爐、神明桌好好歸位，並且點三柱香，告知眾神清潔工作已結束，恭請神明、祖先歸位。說詞如下：

「Ｏ家歷代祖先，子孫ＯＯＯ已清理完畢，請Ｏ家歷代祖先入座，繼續保佑子孫闔家平安、出入順利，感謝。」

為求謹慎，也可擲筊確認神佛是否歸位，如果沒有擲到聖杯，就要調整神像或神明香爐，直到順利擲到聖杯。接著，再擲筊詢問祖先座位舒適與否，倘若沒有擲到聖杯，一樣要調整祖先牌位或祖先香爐，直到順利擲到聖杯，流程便算圓滿完結。

