211 TOP餐盤多蔬果 減糖護腎

台北慈濟醫院以《減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤》新書，陪伴病人走出飲食迷思，吃出健康。（台北慈濟醫院提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

60歲黃姓婦人10年前被診斷出糖尿病，近期追蹤發現腎功能指數下降，擔心是否會洗腎；上網搜尋慢性腎臟病飲食資訊，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則，愈看愈焦慮，短短幾個月瘦了5公斤。經就診給予藥物治療，並建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，由營養師與衛教師提供飲食指導，數月後血糖與腎功能逐漸穩定，生活也重新恢復安心與穩定。

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳指出，全台超過8萬人接受洗腎治療，近半數與糖尿病相關。65歲以上族群每3人就有1人罹患糖尿病，若血糖長期控制不佳，洗腎風險大幅上升。國人長期偏愛高糖與精緻飲食，洗腎人口逐年攀升；減少食用含糖飲料、精緻澱粉與甜食刻不容緩。一旦進入糖尿病腎臟病階段，飲食控制往往變得更加複雜。坊間多數資訊只告訴病人「不能吃什麼」，沒有教導「該怎麼正確吃」，讓許多病人陷入恐懼與迷惘。

廣告 廣告

營養科副主任江政陽說，臨床上常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降。其實，糖尿病及腎臟病人應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白、不飽和脂肪與適量堅果，同時減少加工肉品、精製糖類食物與含糖飲料。建議每天熱量攝取為每公斤體重25～35大卡，蛋白質約0.8克，重點在於「均衡」、「適量」與「正確選擇」。

王奕淳攜手營養師團隊參考2022年KDIGO國際指引，設計「211 TOP餐盤」原則：2代表每天餐盤中應有一半比例來自蔬菜與水果，1則是優質蛋白質與全穀類主食各1/4；T代表足夠水與無糖茶（Tea）、O是健康好油（Oil）、P則是以植物為主的飲食（Plant-based diet）。

營養師團隊也將餐盤發展為3天共9餐的實際示範菜單，兼顧營養、電解質平衡與美味。臨床追蹤發現，超過3成病人依循餐盤飲食後，血糖控制顯著改善，腎功能也穩定下來。

王奕淳表示，醫療類的書籍常令人覺得枯燥，但真正能讓病人接受，往往是一個個「故事」。他將醫學知識轉化為「衛教小說」，以有趣的故事開始介紹疾病理論，再引用實證醫學提供健康處方籤，最後回到溫暖的故事，讓大家輕鬆吸收減糖護腎的正確觀念。